  • BIST 2.481,30
  • Altın 924.744
  • Dolar 14.6134
  • Euro 15.9699
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda’ya gönderecek

» »
İngiltere'nin ülkedeki bazı kaçak göçmenleri kilometrelerce uzaklıktaki Ruanda’ya göndereceği bildirildi.
İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda’ya gönderecek

İngiltere'nin ülkedeki bazı kaçak göçmenleri kilometrelerce uzaklıktaki Ruanda’ya göndereceği bildirildi. BBC, İngiltere hükümetinin göçmenleri sığınma başvuruları değerlendirilirken Ruanda’ya göndermeyi planladığını ve bunun için Afrika ülkesiyle bir anlaşma yaptığını aktardı.

Habere göre Başbakan Boris Johnson bugün “kaçak göç sorunuyla mücadele” için yeni bir planı duyuracak. Daha sonra dün Ruanda’ya giden İçişleri Bakanı Priti Patel'in göçmenlerin işlemleri tamamlanana Ruanda’da tutulmasını içeren anlaşmanın ayrıntılarını aktaracağı bildirildi.

Başbakan Johnson, dün yaptığı açıklamada Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye kaçak göçmen akışının endişe verici boyutlara ulaştığını söylemişti. Johnson’un bugünkü konuşmasında “Merhametimiz sonsuz olabilir ama insanlara yardım etme kapasitemiz sınırsız değil” diyeceği açıklandı.

“İNGİLTERE’NİN GUANTANAMO’SU”

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, ilk aşamada 120 milyon sterlini bulacak anlaşma kapsamında sadece erkek sığınmacılar Ruanda’da kurulacak kamplara gönderilecek. Bu insanların koşullarının nasıl denetleneceği ise henüz net değil.

İngiltere’nin daha önce de Arnavutluk ve Gana’yla benzer bir anlaşma yapmaya çalıştığı ama başarısız olduğu belirtiliyor. İngiltere'nin bu plan için Avustralya'daki benzer bir uygulamadan esinlendiği de söyleniyor. Avustralya hükümeti geçen yıl yüzlerce sığınmacıyı Pasifik adalarındaki kamplarda tutmak için 461 milyon sterlin harcadığını açıklamıştı.

Mülteci örgütleriyse ülkelerini savaş ve yoksulluk sonucu terk eden ve travma geçiren insanları Ruanda’ya gönderme planına tepki gösteriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, anlaşmanın detaylarını öğrenmeye çalıştığını ve durumu endişeyle izlediğini bildirdi.

“Dünyada bir ilk” niteliğinde olan anlaşma, ana muhalefetteki İşçi Partisi tarafından “etik dışı ve işe yaramaz” olarak nitelendi. Plan, muhalefetin yanı sıra iktidardaki Muhafazakar Partili bazı milletvekillerinin de tepkisini çekiyor. Bazı vekiller, bir süredir gündemde olan planı “İngiltere kendi Guantanamo Körfezi”ni yaratıyor” sözleriyle eleştiriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliçe Elizabeth ilk defa hastalığıyla ilgili konuştu11 Nisan 2022 Pazartesi 20:37
  • The Times: Finlandiya ve İsveç yaz aylarında NATO'ya katılmaya hazırlanıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 09:42
  • Londra’da Rus askerleri protesto edildi10 Nisan 2022 Pazar 19:46
  • Vergi skandalı ortaya çıkan İngiliz bakandan dikkat çeken hamle10 Nisan 2022 Pazar 12:47
  • Johnson: Rusya’nın Ukrayna’daki suçları cezasız kalmayacaktır08 Nisan 2022 Cuma 18:23
  • İngiltere Ekonomi Bakanı Sunak’ın eşinin vergi statüsü tartışma yarattı07 Nisan 2022 Perşembe 21:18
  • İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlar06 Nisan 2022 Çarşamba 23:49
  • The Guardian "FETÖ'nün bankacısı"nı yazdı06 Nisan 2022 Çarşamba 10:29
  • İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rus halkına 'gerçekleri öğrenin' çağrısı05 Nisan 2022 Salı 23:38
  • İngiliz çevreciler, arabaların lastiklerini patlatıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 20:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti