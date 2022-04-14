İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda’ya gönderecek

İngiltere'nin ülkedeki bazı kaçak göçmenleri kilometrelerce uzaklıktaki Ruanda’ya göndereceği bildirildi. BBC, İngiltere hükümetinin göçmenleri sığınma başvuruları değerlendirilirken Ruanda’ya göndermeyi planladığını ve bunun için Afrika ülkesiyle bir anlaşma yaptığını aktardı.

Habere göre Başbakan Boris Johnson bugün “kaçak göç sorunuyla mücadele” için yeni bir planı duyuracak. Daha sonra dün Ruanda’ya giden İçişleri Bakanı Priti Patel'in göçmenlerin işlemleri tamamlanana Ruanda’da tutulmasını içeren anlaşmanın ayrıntılarını aktaracağı bildirildi.

Başbakan Johnson, dün yaptığı açıklamada Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye kaçak göçmen akışının endişe verici boyutlara ulaştığını söylemişti. Johnson’un bugünkü konuşmasında “Merhametimiz sonsuz olabilir ama insanlara yardım etme kapasitemiz sınırsız değil” diyeceği açıklandı.

“İNGİLTERE’NİN GUANTANAMO’SU”

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, ilk aşamada 120 milyon sterlini bulacak anlaşma kapsamında sadece erkek sığınmacılar Ruanda’da kurulacak kamplara gönderilecek. Bu insanların koşullarının nasıl denetleneceği ise henüz net değil.

İngiltere’nin daha önce de Arnavutluk ve Gana’yla benzer bir anlaşma yapmaya çalıştığı ama başarısız olduğu belirtiliyor. İngiltere'nin bu plan için Avustralya'daki benzer bir uygulamadan esinlendiği de söyleniyor. Avustralya hükümeti geçen yıl yüzlerce sığınmacıyı Pasifik adalarındaki kamplarda tutmak için 461 milyon sterlin harcadığını açıklamıştı.

Mülteci örgütleriyse ülkelerini savaş ve yoksulluk sonucu terk eden ve travma geçiren insanları Ruanda’ya gönderme planına tepki gösteriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, anlaşmanın detaylarını öğrenmeye çalıştığını ve durumu endişeyle izlediğini bildirdi.

“Dünyada bir ilk” niteliğinde olan anlaşma, ana muhalefetteki İşçi Partisi tarafından “etik dışı ve işe yaramaz” olarak nitelendi. Plan, muhalefetin yanı sıra iktidardaki Muhafazakar Partili bazı milletvekillerinin de tepkisini çekiyor. Bazı vekiller, bir süredir gündemde olan planı “İngiltere kendi Guantanamo Körfezi”ni yaratıyor” sözleriyle eleştiriyor.