İngiltere kavruluyor: Sıcaklar 40 dereceyi buldu

Son dönemde küresel iklim krizi ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde sıcaklıklar rekor seviyelere çıkarken bundan en çok etkilenenlerden biri de İngiltere oldu…

Havaların rekor seviyelere ulaşmasıyla şezlong ve havlusunu alan sahile akın etti.

Son günlerde hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi gördüğü İngiltere’de halk serinlemek için sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 40 derecede seyrettiği bölgede İngilizler Brighton sahiline koştu. İngilizler sahilde büyük bir izdiham yaratırken, denize girerek serinlediler.