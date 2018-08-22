  • BIST 90.186
  • Altın 233,293
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

İngiltere kedi ve köpek yavrularının pet shoplarda satışını yasaklıyor

» »
İngiltere hükümeti altı aydan küçük kedi ve köpek yavrularının dükkanlarda ve ruhsatlı hayvan satıcıları tarafından satılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.
İngiltere kedi ve köpek yavrularının pet shoplarda satışını yasaklıyor

Hayvan hakları kampanyaları tarafından savunulup hükümetten destek bulan öneriler yasalaştığında 6 aylıktan küçük kedi ve köpek yavruları ancak hayvan barınakları ya da doğrudan yetiştiricilerden alınabilecek.

Henüz danışma aşamasındaki düzenleme yavru kedi ve köpekleri korumaya yönelik.

Şu anki düzenlemeye göre ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar kedi ve köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyor.

Hayvan hakları savunucuları, üçüncü şahıslar ve dükkanlarda satılan yavruların annelerinden erken ayırılmasının, oradan oraya taşınmasının ve uygun olmayan koşullarda tutulmasının bir çok sağlık sorununa yol açabildiğine dikkat çekiyorlar.

Yeni tasarı 'Lucy Kanunu' adı altında kampanya yürüten hayvan hakları hareketinin zaferi sayılıyor.

Lucy Kanunu kampanyası, adını bir köpek üretim çiftliğinde kötü koşullarda büyüyen bir köpek yavrusundan alıyor.

Grup, önerilerini yaklaşık 150 bin imzalı bir dilekçe ile sundu ve öneriler Mayıs ayında parlamentoda görüşüldü.

Satış yasağı önerisini destekleyen Muhafazakar Parti hükümetinin Çevre Bakanı Michael Gove, "Hayvanların yaşam koşullarını tamamen gözardı eden insanlar bu sefil ticaretten artık kâr edemeyecekler" diye konuştu.

Ülkede kaç kedi ve köpek yavrusunun bu tür yollarla satıldığının kaydı tutulmuyor fakat hayvan koruma vakıflarından Blue Cross (Mavi Haç) Britanya'da her yıl 40 ila 80 bin köpek yavrusunun satıldığını tahmin ediyor.

Çevre Bakanlığı da ruhsat ile kedi ve köpek yavrusu satan dükkan ve şahıs sayısının 100'den aşağı olduğunu açıklamıştı.

Hayvan hakları grupları öneriye ek olarak hayvan barınaklarının da daha sıkı kurallara bağlanmasını ve hayvan yetiştirilen çiftliklerin kapatılmasını da istiyor.

Fakat hayvan yetiştiricileri örgütleri de hayvanların yasadışı bir şekilde karaborsada tamamen kontrol dışı alım satımına yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Silahsızlanma Konferansının dönem başkanı Türkiye oldu20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:20
  • Almanya 300 milyar dolar cari fazla verecek20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:19
  • Türkiye'ye yardım önerisine koşullu destek20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:18
  • Yunanistan artık kendi ayakları üzerinde duracak20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:16
  • İsveç'in resmi Twitter hesabı Türk öğrenciye emanet20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:28
  • Caminin yanındaki genelev hala açık20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:21
  • "Türkiye saldırılmaz olabilmek için nükleer bombaya başvurabilir"20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:31
  • Yunanistan'ın 8 yıldır süren ekonomik kurtarma programı sona erdi20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:28
  • Almanya: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:01
  • Köpeğim öldüğü gün karar verdim19 Ağustos 2018 Pazar 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti