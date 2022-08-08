İngiltere “kişisel koruyucu ekipmanlar” için servet harcıyor

Yeni rakamlar, İngiltere hükümetinin maske, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanları depolamak için haftada 1 milyar TL'den (5 milyon Sterlin) fazla harcadığını ortaya koydu.

İngiltere’de bakanlar, koruyucu teçhizatları muhafaza etmek için günde yaklaşık 15 milyon TL (700 bin Sterlin) ödeyerek vergi mükelleflerinin parasını “mide bulandırıcı” bir şekilde israf etmekle suçlanıyorlar.

Times’ta yer alan habere göre, Ulusal Denetim Ofisi tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, 14,2 milyar KKD (kişisel koruyucu donanım) öğesinin depoda çürümekte olduğu tespit edildi. Bu, Covid-19 pandemisi sırasında ön saflardaki doktorlara ve hemşirelere teslim edilen 17,3 milyar öğeden biraz daha az.

Milletvekillerinin kamu hesapları komitesinin bu yılki raporuna göre, corona virüsü pandemisinin ilk yılında satın alınan yaklaşık 4 milyar sterlinlik KKD, “güç üretmek” için yakılacak.

“BU MEBLAĞLAR MİDE BULANDIRICI”

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, söz konusu meblağların “mide bulandırıcı” olduğunu belirtti.

Rayner, “Aileler geçimlerini sağlamak için mücadele ederken ve çocuk bakımı, yakıt ve yiyecek için ödeme yaparken, hükümet gereksiz KKD’lerin depolanmasını ödemek için vergi mükelleflerinin parasını harcıyor” dedi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanından bir yetkili de, “KKE depolama maliyetleri, pandemi sırasında zirveye ulaştığından bu yana önemli ölçüde azaldı ve fazla stoğumuzu satarak, bağışlayarak, başka amaçlarla yeniden kullanarak ve geri dönüştürerek harcamaları daha da kısmaya devam ediyoruz.”

“Örneğin okullara 207 milyondan fazla maske bağışladık ve Ukrayna da dahil olmak üzere dünya çapında 58 ülkeye KKD bağışlamak için çalışıyoruz. Bu benzeri görülmemiş küresel salgın boyunca mutlak önceliğimiz her zaman hayat kurtarmak olmuştur ve onları güvende tutmak için 21.4 milyardan fazla KKD öğesini ön saflardaki personele teslim ettik” açıklamasında bulundu.