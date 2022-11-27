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İngiltere Konsort Kraliçesi Camilla asırlık bir geleneği kaldırdı

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İngiltere'nin konsort kraliçesi Camilla, yaptığı son hareketle asırlık bir geleneğe son verdi.
İngiltere Konsort Kraliçesi Camilla asırlık bir geleneği kaldırdı

İngiltere Kralı III. Charles’ın eşi olan Konsort Kraliçe Camilla Parker Bowles (75), Buckingham Sarayı’ndaki nedime pozisyonunu askıya alarak asırlık bir geleneği kaldırdı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, refakatçi, danışman ve sekreter rollerini birleştiren nedimeler, merhum Kraliçe II. Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret’e resmi görevlerde ve yurtdışı turlarında eşlik ederek kraliyet yaşamında önemli bir rol oynadı.

Ancak yeni konsort kraliçenin tarzının bir işareti olarak, onların yerini “Kraliçe’nin Yoldaşları” isminde tarzındaki altı yardımcı alacak.

ALTI ARKADAŞI YANINDA OLACAK

Bowles’ın yakın olduğu Sarah Troughton, Jane von Westenholz, Lansdowne Markizi Fiona, Leydi Katharine Brooke, Barones Carlyn Chisholm ve Leydi Sarah Keswick ismindeki kişiler Bowles’ın yanında olarak ona eşlik edecek.

Saraya yakın bir kaynak, yeni isimlerin görevleri için sembolik bir ücret alacaklarını söyledi.

Kaynak, ayrıca, Sunday Times’a, “Konsort Kraliçe nedimeleri istemedi veya buna ihtiyaç duymadı. Kraliçe’nin arkadaşlarının ise farklı bir rolü olacak. Majestelerine resmi görevlerde destek ve arkadaşlık sağlamak için oradalar. Çok yoğun bir günün sonunda, eski bir dostun yanında olması güzel olacak.”

Tüm bu kadınlar, Kral ve Kraliçe’nin yakın çevresi arasında ve hükümdarların en eski ve en sadık arkadaşlarından olduklarına inanılıyor.

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