  • BIST 3.437,41
  • Altın 1008.236
  • Dolar 18.228
  • Euro 18.3543
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yaşamını yitirdi

» »
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yaşamını yitirdi

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve ülkenin yetmiş yıldır simgesi olan Kraliçe Elizabeth’in 96 yaşında öldüğünü duyurdu.

Buckingham Sarayı tarafından açıklamada ayrıca, “Kraliçe dün öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral’da kalacak ve bugün Londra’ya dönecek” ifadesi kullanıldı.

73 yaşındaki en büyük oğlu Charles, otomatik olarak Birleşik Krallık’ın kralı ve Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 14 diğer ülkenin devlet başkanı olacak.

KRALİÇE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Koronavirüs testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

KRALİÇE ELİZABETH, CAMİLLA’NIN ‘KRALİÇE’ OLMASINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor08 Eylül 2022 Perşembe 22:35
  • Buckingham, Kraliçe Elizabeth’in son durumu hakkında açıklama yaptı08 Eylül 2022 Perşembe 21:48
  • İngiltere Başbakanı Truss: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles08 Eylül 2022 Perşembe 21:22
  • Son Dakika! İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth hayatını kaybetti08 Eylül 2022 Perşembe 20:46
  • Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Gizli kodlar ortaya çıktı08 Eylül 2022 Perşembe 19:35
  • Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi müşahade altına alındı08 Eylül 2022 Perşembe 18:05
  • Kraliçe Elizabeth’in sağlığıyla ilgili korkutan açıklama08 Eylül 2022 Perşembe 16:37
  • İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü08 Eylül 2022 Perşembe 12:50
  • Kraliçe evini kiraya veriyor08 Eylül 2022 Perşembe 10:28
  • İngiltere’de ‘Faturalarınızı ödemeyin’ kampanyası büyüyor07 Eylül 2022 Çarşamba 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti