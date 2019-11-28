  • BIST 106.414
  • Altın 269,984
  • Dolar 5,7616
  • Euro 6,3453
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İngiltere Kraliçesi tahtını devretmeye hazırlanıyor

» »
İngiltere medyasında Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtını 18 ay sonra oğlu Prens Charles'a devredeceği iddia edildi.
İngiltere Kraliçesi tahtını devretmeye hazırlanıyor

İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 18 ay içinde emekliye ayrılacağını ve tahtını oğlu Prens Charles'a devredeceğini yazdı.

Haberde Kraliçe Elizabeth'in 18 ay sonra 95 yaşına gireceği, eşi Prensh Philip gibi kamu görevlerinden çekileceği bilgisine yer verildi.

İddiaya göre Yeni Zelanda ve Solomon Adası gezisinden dönen Prens Charles, babası ile bir araya gelerek ayrılık ve tahta çıkma süreçlerinin detaylarını konuştu.

6 Şubat 1952’de babasının ölümüyle, 25 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 67 yıldır tahtta. İngiltere kraliçesi tahtta en uzun süre kalan isim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Onlara Big Ben'den fotoğraf atacağım! Piccadilly‘e da gideceğim, Oxford’a da.28 Kasım 2019 Perşembe 11:57
  • Tatar Londra'ya gidiyor28 Kasım 2019 Perşembe 11:56
  • KTOEÖS: Kurumlarımızın özelleştirilmesine karşı sürdürülen mücadeleyi destekliyoruz28 Kasım 2019 Perşembe 11:47
  • Soyer: Meraklıyız kaybettiğimiz eşeği kuyruksuz bulmaya!28 Kasım 2019 Perşembe 11:47
  • Bugün hava nasıl olacak?28 Kasım 2019 Perşembe 11:06
  • El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI28 Kasım 2019 Perşembe 10:31
  • Döviz güne nasıl başladı? (28 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)28 Kasım 2019 Perşembe 10:20
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 28 Kasım Perşembe)28 Kasım 2019 Perşembe 10:16
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Kasım 2019 Perşembe 08:30
  • Enerji Müsteşarı'ndan şaşırtan açıklama...: Elektrikteki grevin nedeni, yolsuzlukların üzerine gidilmesi!27 Kasım 2019 Çarşamba 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti