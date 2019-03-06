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İngiltere Kraliçesi'nin eşi ehliyetini polise verdi

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Kraliçe Elizabeth’in 97 yaşındaki eşi Prens Philip ehliyetini polise teslim etti
İngiltere Kraliçesi'nin eşi ehliyetini polise verdi

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti.
Geçen ay, kullandığı Land Rover ile içinde biri çocuk üç kişi bulunan bir arabaya çarpan ve kazadan iki gün sonra emniyet kemeri takmadan araç kullanırken görüntülenen Prens’in ehliyetini kendi isteğiyle teslim ettiği açıklandı.

Norfolk bölgesinde 17 Ocak’ta meydana gelen kazada Prens’in çarptığı arabada yolcu olarak bulunan Emma Fairweather adlı kadının bileği kırılmıştı. Buckingham Sarayı’nın kazadan sonraki açıklamasında aileden özür dilenmemesi tepkiye neden olmuştu. Prens Philip dört gün sonra, Emma Fairweather’a özür mektubu göndermişti.Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Edinburgh Dükü, etraflıca düşündükten sonra, ehliyetini gönüllü olarak teslim etme kararı aldı” denildi.
Norfolk polisi de ehliyetin teslim alındığını ve Trafik Dairesi’ne iletileceğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma yürüten savcılık da bu gelişmeyi dikkate alacağını duyurdu.

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