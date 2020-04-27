İngiltere Kraliyet Darphanesi sağlık çalışanları için 2 milyon siperlik üretiyor

Kraliyet Darphanesi, İngiltere ve Galler’deki sağlık çalışanları siperlik üretimine başladı.
Bugüne kadar 150 bin siperlik üretildi, hedef ise 2 milyona ulaşmak.
Genellikle madeni para ve yatırım amaçlı ürünler üreten Darphane’nin mühendisleri 48 saat içinde geliştirdikleri prototipi 7 gün 24 saat üretiyor.
Güney Galler’deki Llantrisant kentinde bulunan Darphane, daha önce de Cwm Taf Morgannwg Üniversitesi için koronavirüs bilgilendirme kartlar üretmişti.
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