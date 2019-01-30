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İngiltere KTTO, ‘tek bir’ İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali istiyor

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İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İngiltere’de geçen yıl düzenlenen iki festivalin bir çatı altında yapılması yönünde girişimlerde bulundu.
İngiltere KTTO, ‘tek bir’ İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali istiyor

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ‘tek bir’ Kıbrıs İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ ile ilgili görüşünü şöyle paylaştı:

“İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, İngiltere’de geçen yıl düzenlenen iki festivalin, bir çatı altında yapılması yönünde girişimlerde bulunduk.

Bu doğrultuda, İngiltere’de yaşayan tüm Kıbrıslı Türklerin Kültür Festivalinin bir tek festival çatısı altında bir araya gelmesi için, geçen yıl düzenlenen her iki festivalin organizatörleri ile hem ayrı ayrı, hem de hep birlikte ortak bir görüşme yaptık.

Gerçekleştirilen bu görüşmelerde, İngiltere’de herkesin kafasını karıştıran ve hiçbir mantığa hizmet etmeyen iki festivalin ayrı organize edilmesinin doğru olmadığı noktasında tam bir mutabakat sağlanmıştır.

İngiltere’de yaşayan ve bu festivallere yoğun katılım gerçekleştiren gerek insanlarımızın gerekse iş adamlarımızın, bu yıl artık ‘Tek Bir’ ‘İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin’ yapılmasından yana olduğunu vurgulamaktadır. Tüm kesimlerin bir araya gelerek, Konsey, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Toplum Merkezi, Kıbrıs Türk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, Londra Türk Masterleri, Kıbrıs Sanatçılar Platformu, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer kuruluşların temsilcilerinden oluşacak bir Festival Komitesiyle, İngiltere’de varlık ve aktivite gösteren tüm kurum ve kuruluşların toplum için gerçekleştirecekleri, ‘Tek Bir’ ‘İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin’ yapılması noktasında görüş birliğine varılmıştır.

Fakat ne yazıktır ki, hala anlaşılamayan nedenlerden dolayı Konsey sanki tüm diğer kurum ve kuruluşları bir tarafa iterek, İngiltere’de Kıbrıs Türk Kültür Festivalini ‘biz ayrı yapacağız siz ayrı yapın’ noktasında ısrar etmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak yakın ilişkide olduğumuz ve her zaman desteklediğimiz Konsey ve birçok Birlik ile Derneğin hala daha tek bir festivalin yapılmasından yana olduğunu her gün aldığımız bilgiler doğrultusunda anlamaktayız.

Dolayısıyla İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yapılacak İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin İngiltere’deki tüm kurum ve kuruluşları içerisine alması gerektiği görüşünü desteklemeye devam edecektir. Hatta toplumun tümünü içerisine alarak oluşturulacak bir modelin de varlığı gerekli görülmektedir. Böyle bir modelin oluşturulacağına inanarak, bu doğrultuda yapılacak ‘Tek Bir’ ‘İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivaline’ İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak destek vereceğimizi alınan karar doğrultusunda tüm halkımıza duyurmak isteriz.”

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