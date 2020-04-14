İngiltere Maliye Bakanı: Koronavirüs krizinin ardından ekonominin hızla normale dönmesi mümkün

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yüzünden İngiltere ekonomisinin 2. çeyrekte yüzde 35 daralma ihtimalini ortaya koyan tahminler için “en gerçekçi senaryo olmayabilir” dedi.

Hükümetin sağlık ve tıp uzmanları ile günlük koronavirüs basın toplantısına başkanlık eden Sunak, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketi olmasaydı durumun “daha da kötü” olacağını ifade etti.

Sunak, bir soru üzerine, koronavirüs krizinin ardından ekonominin hızla normale dönmesinin “mümkün” olduğunu ifade etti.

Bakımevleri 'dağınık bir sektör'

Kamu sağlığı departmanından Prof Yvonne Doyle, yaşlıların kaldığı bakımevlerindeki Covid-19 kaynaklı ölümlerle ilgili bilgilerin günlük açıklanan verilere eklenmediğine yönelik eleştirilere cevaben bu konuda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Doyle, bakımevlerinin “dağınık bir sektör” olduğunu belirtirken, Sunak da bakımevi sayısının hastane sayısından çok daha fazla olmasının veri toplamayı zorlaştırdığını kaydetti.

İngiltere’nin stratejisi konusunda pişmanlık duydukları bir konu olup olmadığı sorusuna Doyle, “bazı şeyleri daha farklı yapabilirdik” derken, NHS İngiltere tıp direktörü Prof Stephen Powisise “doğru derslerin çıkarılmasının” zaman alacağını söyledi.