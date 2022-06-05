İngiltere: “Maraş konusu açılırsa Ruslar bu sefer karşı safta yer alır”

ngiltere’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlerin üstünü örtmek istediği, Rum yönetimini “Rusya öcüsü ile korkutarak Türkiye’yi korumaya çalıştığı” bildirildi.

Fileleftheros, “Maraş Konusunda ‘Sessizlik’ İstiyor” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin, Haziran ayı sonuna tarihlenen Kıbrıs’taki Barış Gücü raporu ve Gücün görev süresini uzatma kararı arifesinde, geleneksel olarak kararın yazıcısı olan İngiltere’nin, kapalı Maraş konusunda “sessizlik mantığı" yürüttüğünü yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararında Maraş ile ilgili söylemin güçlendirilmesi gerektiği görüşünde. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Maraş meselesinin açılmaması gerektiği görüşündeyken İngiliz yetkililer, “Maraş konusu açılırsa Ruslar, Kıbrıs’ın Ukrayna meselesindeki tavrı sebebiyle Türk tezlerini ileri götüreceği için konunun açılmaması gerektiği” görüşünü ortaya koyuyor.

Yani Rusya’nın, AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarını benimseme kararı nedeniyle Rum yönetimine vereceği karşılığın, Barış Gücü görüşmelerinde bu defa karşı safta durmak olacağına, bunun da Kıbrıs sorununa “zarara yol açacağına” işaret ediyor.

Bu “bilginin” Rum Dışişleri Bakanlığı’na en üst düzeyde iletildiğini belirten gazete, Barış Gücü’nün görev süresinin, karar metninin içeriği tekrarlanarak "normal" şekilde uzatılmasını isteyen Londra’nın, kapalı Maraş’taki eylemlere atıf yapılmaması gerektiği yaklaşımı içerisinde olduğunu yazdı.