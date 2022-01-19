  • BIST 2.042,08
  • Altın 782.90793
  • Dolar 13.3517
  • Euro 15.1515
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

İngiltere Maskeye Veda Ediyor

» »
Dünyada Koronavirüs: Vakalar Artıyor, Kısıtlamalar Gevşiyor
İngiltere Maskeye Veda Ediyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 335 milyon 582 bini, can kaybı 5 milyon 575 bini aştı. İngiltere kapalı alanlarda dahi maske kullanımını sonlandırmaya hazırlanırken, İskoçya'da da kısıtlamalar kaldırılıyor.

Artan vakalara rağmen İngiltere salgın tedbirlerini gevşetiyor. Başbakan Boris Johnson, gelecek haftadan itibaren ülkede maske kullanımının kalkacağını duyurdu.

Kapalı alanların da bu kapsama alınacağı ifade edilirken, bazı yerlerde ise maske kullanımı tavsiye edilecek. Ülkede evden çalışma da son bulacak. 

İskoçya da tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle gece kulüpleri tekrar açılacak, kapalı etkinliklere katılım sınırlamaları kaldırılacak.

Omicron Avrupa'da hakim varyanta dönüştü

Almanya'da günlük vaka sayısı 100 bin barajını ilk kez aştı. Son 24 saatte 112 binden fazla yeni vaka kaydedildi.

Omicron kaynaklı toplam vaka sayısı ise 226 bin 860 olarak güncellendi.
En çok vaka 15-34 yaş grubunda.

Belçika'da koronavirüs vakalarının yüzde 94'ünün Omicron kaynaklı olduğu açıklandı.

Ülkede son bir haftada yüzde 27 vaka artışı yaşandı.

AB Komisyonunda koronavirüs alarmı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ardından, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de karantinaya girdi.

Michel'in testi pozitif çıkan biriyle yakın temas halinde olduğu anlaşıldı.

Japonya ise kısıtlamaları sıkılaştırıyor. 7 bin ile şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan Tokyo ile 12 eyalet, kısmi olağanüstü hal kapsamına alındı.

21 Ocak'ta başlayacak uygulama 13 Şubat'a kadar devam edecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski danışmanı Boris Johnson’ı suçladı: Yalan söylüyor18 Ocak 2022 Salı 14:01
  • İngiltere, Ukrayna’ya tanksavar silahları gönderdiğini açıkladı18 Ocak 2022 Salı 11:16
  • Prens Harry Hükümete Dava Açmakla Tehdit Etti: Korumalarımızı Verin16 Ocak 2022 Pazar 13:45
  • İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi15 Ocak 2022 Cumartesi 19:16
  • Google, İngiltere'de 1 Milyar Dolara Ofis Aldı15 Ocak 2022 Cumartesi 14:12
  • İngiliz İstihbarat Kaynakları: Ukrayna’da Savaş Bir İki Gün İçinde Gerçekleşebilir15 Ocak 2022 Cumartesi 13:03
  • İngiltere’de Karantina Süresi 5 Güne Düşürüldü14 Ocak 2022 Cuma 19:13
  • İngiltere Ve AB Sorunların Çözümü İçin Müzakereleri Yoğunlaştıracak14 Ocak 2022 Cuma 17:51
  • İngiliz The Times’tan Erdoğan yorumu: Daha önce de zorluklarla karşılaştı ama…14 Ocak 2022 Cuma 14:23
  • ‘Bazı Covid hastaları virüsü 10 gün sonra da yayabilir’14 Ocak 2022 Cuma 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti