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İngiltere Merkez Bankası, 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

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İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Bugün alınan kararla politika faizi yüzde 0,10'dan yüzde 0,25'e yükseltildi. 875 sterlinlik varlık alım programında ise değişiklik yapılmadı.
İngiltere Merkez Bankası, 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

Para Politikası Kurulu, bugünkü faiz artırma kararını bire karşı sekiz oyla aldı.

Merkez Bankası, koronavirüsün Omicron varyantının İngiltere ekonomisinde yavaşlamaya ve harcamaların azalmasına neden olacağı yönündeki endişelere karşın faiz artırdı.

Yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun tahmin edilenden hızlı şekilde arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Omicron varyantının 2022 yılı başı için çeşitli riskleri beraberinde getirdiği, orta vadede küresel çapta hangi oranda bir enflasyonist baskıya neden olacağının belirsiz olduğu belirtildi.

Yıllık enflasyon 5,1'le son 10 yılın zirvesinde

İngiltere Merkez Bankası daha önce en son Ağustos 2018'de faiz artırmıştı.

Covid salgınının etkisiyle İngiltere'de politika faizi Mart 2020'de yüzde 0,10'a düşürülmüştü.

İngiltere'de Kasım ayında yılık enflasyon yüzde 5,1'e yükselmişti.

Bu oran, Ekim ayında yüzde 4,2'ydi.

İngiltere'de enflasyon, Eylül 2011'den bu yana en yüksek düzeyde.

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