İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan tepki çeken kripto para uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, kripto para sektörünü eleştiren isimler arasındaki yerini tazeledi. Bailey, kripto para birimlerinin aslında hiçbir değere sahip olmayabileceğini vurguladı.

Bailey, Bitcoin ve Ethereum’u Eleştirdi

Kripto paraların fiyatlarının oldukça istikrarsız olduğunu belirten Bailey, stablecoinlerin ise bu statüye dahil olmadığını ifade etti. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto para birimlerinin içsel bir değere sahip olmadığını ve bunların tamamen “içi boş varlıklar” olduğunu vurguladı.

Bailey, kripto para birimlerinin oldukça riskli varlıklar olduğunu belirtse de dijital para fikrinin tam tersi yönde olumlu olduğunu açıkladı. Dijital paranın “inovasyon kaynakları” arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bailey, bunlar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Dijital paranın yeni formları, yenilik konusunda önemli bir kaynağı temsil ediyor ve biz bunların halkın yararına yönelik nasıl kullanılabileceğini ve bunlara yönelik hedefleri karşılayıp karşılamadıklarını değerlendirmeliyiz. “

İngiltere, Kripto Para Şirketlerine Baskı Uyguluyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı, kripto para şirketlerine sempati duyduğunu belirtse de inovasyon adı altında regülasyonlardan kaçılamayacağını da vurguladı. İngiltere’nin finansal regülatörü FCA, kısa süre önce birçok kripto para borsası hakkında regülasyon açıklamasında bulundu ve bazı borsaların lisans almadığına dikkat çekti.

İngiltere ise kripto paralara yönelik tavrını sertleştirirken dijital paralara yönelik tavrını yumuşatıyor. Kendi dijital para birimi için çalışmalara başlayan İngiltere, buna rağmen ise kendi dijital parası Britcoin’in ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı.