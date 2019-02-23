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İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'uyarı': Marksizm yeniden yükselebilir...

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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, teknolojik gelişmenin yol açacağı işsizlik ve ücret sorunlarının Marksizm'in yükselişine yol açabileceği konusunda "uyardı".
İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'uyarı': Marksizm yeniden yükselebilir...

İngiltere Merkez Bankası (BOI) Başkanı Mark Carney, teknolojik gelişmeyle beraber yaşanacak iktisadi gelişmelere dair konuştu.

Independent'ın haberine göre Carney, yeni teknolojilerle birlikte milyonlarca kişinin işini kaybedeceğini ve ücretlerin durgunlaşacağını söyleyerek bunun Marksizm'in yükselişine yol açabileceğini söyledi.

'MARX VE ENGELS YENİDEN ÖNEM KAZANACAK'

Karl Marx ve Friedrich Engels'in yeniden önem kazanabileceğini belirten Carney, Kanada Büyüme Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "yapay zeka, büyük veri ve yüksek teknoloji makinelerin büyük eşitsizlikler yaratacağını" belirtti.

Carney, "eğer tekstil üretimi yerine platformları, buharlı makineler yerine öğrenebilen makineleri, telgraf yerine Twitter'ı koyarsanız, 150 yıl öncesiyle - Karl Marx'ın Komünist Manifesto'yu yazdığı zamanla tamamen aynı dinamikler oluşmaktadır" diye konuştu.

2019 yılında görevden ayrılacak olan Carney, 2008'den beri ücret artışlarındaki yavaş artışın, 19. yüzyıldaki deneyimin bir benzerinin tekrarlanmakta olduğunu gösterdiğine işaret etti.

DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN FAZLA İNSAN İŞİNİ KAYBEDECEK

Mark Carney, insanların beklentilerinde uyumsuzluk olduğunu da aktararak, çalışanların yüzde 90'ının işlerini otomasyon sonucu kaybedeceklerini düşünmediklerini, ancak CEO'ların yüzde 90'ınının bunun tam zıttı olarak insanların işlerini otomasyonun devralacağına inandığını aktardı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı, buna örnek olarak kimi hukuk firmalarının geleneksel olarak avukatlar tarafından yapılan belge ve kanıt tarama işlerinin bir kısmını artık yapay zeka ile yapmalarını gösterdi. Carney, bankaların da yapay zeka ve büyük veri analizi yollarıyla pek çok işi yapmaya başladığını ve bu sebeple bankacıların işsiz kalmakta olduğunu da söyledi. 

Carney'e göre "taksi ve kamyon sürücülüğü gibi işler de, yeni teknolojilerin gelişimiyle birlikte ortadan kalkacak", ancak "yaşanan gelişmeler etkilenecek olanın yalnızca elle yapılan işler olmayacağını gösteriyor".

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