İngiltere Merkez Bankası blokzincir ödemesi gerçekleştiren ilk banka olarak tarihe geçti

Blokzincir tabanlı bir toptan ödeme firması olan Fnality, hissedarları Lloyds Banking Group, Santander ve UBS'in bir merkez bankasında tutulan fonları dijital olarak temsil eden "dünyanın ilk" canlı bankacılık işlemlerini tamamladığını duyurdu

Fnality, teminat yönetimi, ödeme süresi ve maliyetini azaltmak için geleneksel bankacılık ve dijital finans arasındaki boşluğu doldurmayı ve küresel ölçekte finansal piyasa işlemleri için gerçek zamanlı toptan ödemeler yapmayı amaçlıyor

UBS Ana Yatırımlar ve Stratejik Girişimlerden Sorumlu Genel Müdür Hyder Jaffrey, "Sistemik olarak önemli yeni bir küresel ödeme sisteminin oluşturulması, nesilde bir kez gerçekleşecek bir olaydır" dedi.

İlk gerçek ödemeler, İngiltere Merkez Bankası'nda açılan bir "Emanetçi Hesap" kullanılarak sterlin cinsinden yapıldı.

Bu hesap yenilikçiliği ve rekabeti teşvik etmek için 2021 yılında merkez bankası tarafından herhangi bir operatörün katılımcıların fonlarını bir araya getirmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştı.

İşlemlerin merkez bankası parasıyla desteklenmesi, ödeme yapan kurumlar için güvence sağlıyor.

Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, CIBC, Commerzbank, DTCC, Euroclear, ING, KBC, Mizuho, MUFG Bank, Nasdaq Ventures, Nomura, Sumitomo Mitsui, State Street ve WisdomTree de Fnality'nin hissedarları arasında yer alıyor ve Fnality'nin sınır ötesi ve kesintisiz hizmet hedeflerini destekliyorlar.

Fnality İngiltere CEO'su Angus Fletcher yaptığı açıklamada, "2024'e adım atarken, İngiltere Merkez Bankası tarafından belirlenen, yönetilen ve onaylanan bir çerçeve içinde operasyonları büyütmeye ve piyasalar için yeni hizmetler geliştirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye odaklanıyoruz," dedi.

Şirketin amacı, kendi merkez bankaları tarafından denetlenen dolar ve euro dahil olmak üzere diğer temel para birimleri için bir dizi düzenlenmiş, blokzinciri tabanlı kurumsal ödeme sistemleri kurmak.

Fnality ayrıca daha fazla katılımcı bankayı bünyesine katmayı ve dijital menkul kıymet takası, gün içi repo ve gün içi FX takasları gibi hizmetleri sunmayı planlıyor.