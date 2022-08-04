  • BIST 2.723,67
  • Altın 1032.058
  • Dolar 17.9332
  • Euro 18.3453
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

İngiltere Merkez Bankası’ndan 27 yılın en büyük faiz artışı

» »
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Böylece banka 27 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.
İngiltere Merkez Bankası’ndan 27 yılın en büyük faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75’e yükseltti. Böylece banka 27 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı.

BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,25’ten yüzde 1,75’e çıkardı.

Ekonomistler bankanın, bu ay 50 baz puanlık artış gerçekleştirmesini bekliyordu.

İngiltere Merkez Bankası, yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı.

Banka böylece 1995’ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına gitti.

Banka, artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 1995 yılından bu yana tek seferde en yüksek faiz artışına imza atarken, son adımla birlikte politika faizi, Aralık 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, Kurul’un 8 üyesinin politika faizinin 50 baz puan, bir üyesinin ise politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapmasının beklendiği aktarılan tutanaklarda, hane halkının aylık ortalama enerji faturasının geçen yıla oranla 3 kat artarak yaklaşık 300 sterline yükseldiği, bu artışın hane halkı üzerinde yaratacağı baskı nedeniyle ekonominin bu yılın son 3 ayında resesyona girmesinin beklendiği belirtildi.

YENİ FAİZ ARTIŞI İÇİN SİNYAL

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz artışı kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, mayıs ayı raporundan bu yana tahminlerde yapılan revizyonların çoğunun itici gücünün Ukrayna’da devam eden savaş ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirtti.

BoE’nin enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine çekilmesi konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Bailey, BoE’den ileride faiz artışı yönünde yeni adımların gelebileceğinin işaretini de verdi.

“Tüm seçenekler masada” ifadesini kullanan Bailey, BoE’nin enflasyonda yüzde 2 seviyesine ulaşılması konusunda “şayet” ya da “fakat” gibi bir söyleminin olmadığını söyledi.

Bailey, İngiltere’de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 13’ün üzerine çıkarak zirve yapmasının beklendiğini, gelecek yılın büyük bir kısmında da “çok yüksek” seviyelerde seyretmeye devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de demir yolu çalışanları grevde30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:14
  • İngiltere’den Lavrov’un Afrika gezisine tepki27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:58
  • FT’den Hunutlu Termik Santrali yorumu: Erdoğan’ın sözüyle çelişiyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:44
  • Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:40
  • İngiltere’den Rusya’ya yaptırım26 Temmuz 2022 Salı 21:52
  • İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:05
  • İstifa eden Boris Johnson’ın silahlı fotoğrafları espri konusu oldu24 Temmuz 2022 Pazar 10:39
  • Boris Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:57
  • İngiltere’de liderlik için yarışan Sunak: “Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim”23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:16
  • İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti