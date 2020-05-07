İngiltere Merkez Bankası'ndan Uyarı: Ekonomi Bu Yıl Yüzde 14 Küçülecek

İngiltere Merkez Bankası, koronavirüs salgınının İngiltere Ekonomisini kayıtlardaki en kötü ekonomik durgunluğa sokacağı uyarısında bulundu.

Banka, kısıtlamaların Haziran ayında gevşetilmesi halinde ekonominin bu yıl yüzde 14 daralacağını söyledi.

Bankanın Covid-19'un ekonomik etkisiyle ilgili belirlediği senaryolarda, Covid-19'un İngiltere'de "istihdam ve gelirleri önemli oranda azalttığı" kaydedildi.

Banka ayrıca, faiz oranlarını yüzde 0,1'lik rekor düşük düzeyde tutmaya karar verdi.

Merkez Bankası, 10 yıldan uzun süredir ilk kez durgunluğa girecek İngiltere ekonomisinin 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,9, Haziran'a kadar olan üç aylık dönemde ise yüzde 25 küçüleceğini beilrtti.

Bunun da teknik olarak üst üste iki çeyrekte ekonomik küçülme olarak tarif edilen resesyona neden olacağı vurgulandı.