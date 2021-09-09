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İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti

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Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen şehirler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. İstanbul da kendine listede yer buldu.
İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti.

Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen şehirler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. İstanbul da kendine listede yer buldu.

Time Out dergisi tarafından hazırlanan 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için kentlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi etmenlerine bakıldı.

Listede ikinci sırayı Amsterdam, üçüncü sırayı Manchester, dördüncü sırayı Kopenhag ve beşinci sırayı da New York aldı.

İşte dünyanın en iyi 37 şehri;

1. San Francisco

2. Amsterdam

3. Manchester

4. Kopenhag

5. New York

6. Montreal

7. Prag

8. Tel Aviv

9. Porto

10. Tokyo

11. Los Angeles

12. Chicago

13. Londra

14. Barcelona

15. Melbourne

16. Sidney

17. Shanghai

18. Madrid

19. Mexico City

20. Hong Kong

21. Lizbon

22. Boston

23. Milano

24. Singapur

25. Miami

26. Dubai

27. Pekin

28. Paris

29. Budapeşte

30. Abu Dabi

31. Sao Paulo

32. Johannesburg

33. Roma

34. Moscova

35. Buenos Aires

36. İstanbul

37. Bangkok

Kaynak: Time Out

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