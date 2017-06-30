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İngiltere öneri sundu, Rum tarafı mühlet istedi

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İngiltere öneri sundu, Rum tarafı mühlet istedi
Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla BM'nin ev sahipliğinde İsviçre'nin Crans Montana kentinde Çarşamba günü başlayan Kıbrıs Konferansı'nda garantör ülke İngiltere iki öneri sundu.

Türk tarafı önerilere açık olduğunu bildirirken, Rum tarafı ise cevap vermeyerek 1 günlük süre istedi.

Kıbrıs Konferansı çerçevesinde gerçekleşen ikinci 5’li toplantıda, sıkıntıların aşılıp ilerleme sağlanabilmesi için konuların bir paket anlayışıyla ilişkilendirilip ele alınması gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs müzakerelerindeki 6 başlığın tümünü kapsayan bir paket anlayışı fikri yanında, değişik başlıklardan seçilecek belli başlı konuları içerecek mini paket anlayışı masaya geldi. Öneriler garantör ülkelerden İngiltere tarafından masaya getirildi.

Türk tarafı her iki alternatife de açık olduğunu, Crans-Montana'ya kapsamlı çözüme gidebilmek için gelindiğini, siyasi karar verilmesini kolaylaştırabilecek bu yaklaşımları destekleyebileceğini ortaya koydu.
Rum tarafının ise bu önerilere olumlu cevap vermediği ve yarına kadar süre istediği öğrenildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Crans Montana'ya geleceği yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre saatiyle 09.00'da Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşecek.

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