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İngiltere ordusundan askerlere ‘seks yasağı’

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İngiltere ordusu, askerlerinin yurt dışı görevlerinde seks işçileriyle birlikte olmasını yasakladı.
İngiltere ordusundan askerlere ‘seks yasağı’

İngiltere Genelkurmay Başkanlığı yeni disiplin uygulaması kapsamında ilk defa askerlere yurt dışında seks işçileriyle birlikte olmama emri verdi. Bu emre uymayan askerlerin, ordudan ihraç edilebileceği ya da ilişki yaşadıkları ülkede seks işçiliği yasal değilse yargılanabilecekleri belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün yaptığı açıklamada ordu içinde sosyal davranışlara çekidüzen verecek adımlar atılacağını söyledi. Wallace, “Bugün yeni bir kuşak var. Ben 1991’de Almanya'da ordudayken her şey farklıydı. Orduda daha fazla kadın olsun istiyoruz, bunun için yeni parametreler belirleyip neyin kabul dilebilir olduğunu netleştirmemiz gerekiyor” dedi.

İngiliz askerlerle ilgili seks partileri ve cinsel saldırı haberleri uzun süredir gündeme geliyor. 2012'de Kenya'da bir İngiliz askerin bir seks işçisinin ölümüne yol açması tepkilere yol açmıştı. Afrika ülkesinde görevli İngiliz askerlerin sık sık genelevlere gittiği ortaya çıkmıştı.

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