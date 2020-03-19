  • BIST 86.329
  • Altın 310,990
  • Dolar 6,5053
  • Euro 7,0770
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İngiltere, "Oyunun Kurallarını Değiştirecek" Kovid-19 Testi Geliştiriyor

» »
İngiltere, "Oyunun Kurallarını Değiştirecek" Kovid-19 Testi Geliştiriyor
İngiltere, "Oyunun Kurallarını Değiştirecek" Kovid-19 Testi Geliştiriyor

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) Kovid-19 bulaşıp da hasta olmadan atlatanların bunu öğrenebileceği antikor testi üzerinde çalışıyor.
 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlenen basın toplantısında, insanların hiçbir belirti göstermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp atlatmadıklarını öğrenecekleri testle ilgili çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini söyledi.
 

Johnson, "Size bulaşıp bulaşmadığına ilişkin test yaptırmanın en güzel yanı, aniden başınızın üstünde yeşil bir ışık yanması. Böylece büyük bir ihtimal bir daha yakalanmayacağınızı bilerek güvenli ve emin şekilde işinize geri dönebileceksiniz." dedi. 
 

Başbakan Johnson, böyle bir testin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini ifade etti. 
 

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun antikor testi üzerindeki çalışmasının "çok hızlı ilerlediğini" ve salgına ilişkin değerli bilgiler sağlandığını söyledi.
 

"EVLERDE YAPILACAK KOVİD-19 TESTİNDE DE İLERLEME KAYDEDİLDİ"
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Jenny Harries ise evlerde yapılabilecek Kovid-19 test kiti geliştireceklerini, bunun sağlanmasıyla sağlık çalışanları üzerindeki yoğunluğun azalabileceğini kaydetti.
 

Harries, bu konudaki çalışmalarda son birkaç haftada büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.
 

Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.
Başbakan Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
 

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.
Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı. 
 

Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, Ücretsiz Kovid-19 Testi İmkanı Sağlayan Tasarıyı Onayladı19 Mart 2020 Perşembe 10:38
  • Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayan 4 binden fazla kişiye ceza kesildi19 Mart 2020 Perşembe 10:33
  • İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor19 Mart 2020 Perşembe 10:15
  • Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi19 Mart 2020 Perşembe 09:42
  • Koronavirüs ile mücadelede ülkeler hangi önlemleri aldı?19 Mart 2020 Perşembe 08:46
  • KKTC Sağlık Bakanlığı:4 kişiye yapılan korona testi negatif çıktı18 Mart 2020 Çarşamba 23:22
  • Son Dakika Haberi: Güney Kıbrıs'taki vaka çocuk doktoru çıktı, hastane kapatılıyor18 Mart 2020 Çarşamba 23:05
  • Sağlık Bakanı Pilli’ye yarın Anjiyo yapılacak18 Mart 2020 Çarşamba 23:03
  • Koronavirüs aşısında rekabet kızışıyor18 Mart 2020 Çarşamba 22:47
  • Koronavirüs salgını ve ibuprofen: İddialar, hurafeler ve gerçekler18 Mart 2020 Çarşamba 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti