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İngiltere parlamentosunda cinsel taciz skandalı: ‘Kabineden bir bakanın tecavüzüne uğradım’

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İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda patlak veren parlamentodaki cinsel taciz skandalına bir yenisi eklendi. Avam Kamarası'nda görevli bir çalışan, hükümette şu anda görev yapan bir bakanın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.
İngiltere parlamentosunda cinsel taciz skandalı: ‘Kabineden bir bakanın tecavüzüne uğradım’

İngiltere’de eski bir Avam Kamarası çalışanı, şu anda hükümette olan ve genel başkanlığını Boris Johnson’un yaptığı Muhafazakar Parti içerisinden bir bakanı cinsel tacizle suçladı.

Dün gece Sky News’in The Open Secret podcast’inde konuşan ve ismi açıklanmayan Avam Kamarası görevlisi genç kadın, Muhafazakar Parti’de görevli bir bakan tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

İngiltere’de 2017 yılında iktidardaki Muhafazakar Parti'de 36 ‘tacizci' vekil ve bakanın bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, skandal sonrası bazı isimler görevlerinden ayrılmıştı.

‘KABİNEDE BAKAN OLAN BİRİ’

Dün ortaya atılan iddialar, skandalı yeniden akıllara getirdi. Sky News’a konuşan ve ismi açıklanmayan Avam Kamarası’na mensup görevli şunları söyledi: “20’li yaşlarımın başında şu anda kabinede bakan olan biri tarafından cinsel saldırıya uğradım. O zamanlar bununla nasıl başa çıkabileceğimi gerçekten bilmiyordum.”

İsmi açıklanmayan kadın, “O sırada çok sarhoştum ve midem bulanıyordu. Uzanmak için yatağa gitmek istedim. Sabah kalktığımda ise onu yanımda buldum. Belli ki beni yalnız bırakmamıştı. O an neler olduğunu anladım… ” dedi.

İDDİALARA PARTİDEN YANIT GELDİ

Kadın, o sırada çalıştığı milletvekili de dahil olmak üzere meslektaşlarına durumu anlattığını onların da kendisini polise gitmeye yönlendirdiğini söyledi. Ancak genç kadın, polise başvurduktan sonra şikayetten vazgeçtiğini belirtirken, parti içinde de resmi bir şikayet başvurusu yapmadığını belirtti. Buna neden olarak ise,“Bu süreci başlatmaktan ve kontrolden çıkma riskinden çok korktum” dedi.

İddialara Muhafazakar Parti’den yanıt gecikmedi. Bir hükümet sözcüsü, iddiaların patlak vermesinin ardından, “Suistimal iddialarını son derece ciddiye alıyoruz ve prosedürleri hayata geçirmeye başladık.” dedi.

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