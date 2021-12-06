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İngiltere Parlamentosunda Dikkat Çeken İddia! Tuvaletlerde Kokain

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İngiltere Parlamentosunda Dikkat Çeken İddia! 12 Tuvaletten 11’inde Kokain İzine Rastlandı
İngiltere Parlamentosunda Dikkat Çeken İddia! Tuvaletlerde Kokain

İngiltere’de parlamento binasındaki 12 tuvaletten 11'inde uyuşturucu madde olan kokain izlerine rastlandığı iddia edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken uyuşturucu satıcısının da bir parlamento üyesi gibi gösterildiği ileri sürüldü.

İngiltere’nin Başkenti Londra’daki Westminster Sarayı olarak bilinen parlamento binasında uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelerin ortaya çıkması sonrası Parlamento Sözcüsü Lindsay Hoyle, “endişe verici iddialar” nedeniyle polisle çalışacağını aktardı. Metropolitan polisinin olayı araştırmasını istediğini söyleyen Hoyle, bu hafta bu konunun bir öncelik olarak ele alınacağını belirtti.

“AĞIR YAPTIRIM OLACAK”

Parlamentoya yasa dışı herhangi bir madde getiren herkese ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirten Hoyle, “Parlamento, uyuşturucu kullanımı konusunda yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir personel veya üyeye kapsamlı destek hizmeti sağlarken, bu tarz sorunlarla mücadele eden herkesi bu yardımları almaya teşvik ediyorum” dedi.

Hoyle, uyarılara rağmen kurumun itibarını ve yasaları çiğnemeyi tercih edenler için yaptırımların ağır olacağını vurguladı.

JOHNSON’IN OFİSİ YAKININDA RASTLANDI

İddialara göre, İngiltere parlamento binasındaki birçok tuvalette kokain adlı uyuşturucu maddenin izlerine rastlandığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Parlamento binasında incelenen 12 tuvaletten 11’inde kokain izlerine rastlandığı ve tespit edilen uyuşturucu madde izlerinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel’in ofislerinin yakınlarında bulunduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU SATICISI PARLAMENTO ÜYESİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Haberlerde ayrıca, eski bir milletvekilinin, bir uyuşturucu satıcısını parlamento üyesi gibi göstererek, meclisin maaş bordrosuna eklettiği de iddia edildi. 1 yıl içinde parlamentoda 2 uyuşturucu satıcısının tutuklandığı aktarılan haberlerde, 13 kişinin parlamento yakınlarında uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındığı kaydedildi.

PASAPORTLARA VEYA EHLİYETLERE EL KONULACAK

Uyuşturucu kullanımını önlemek için yeni planlarını ortaya sunan hükümet, uyuşturucu suçundan hüküm giyenlerin pasaportlarına veya ehliyetlerine el konulacağını, suçluların hapis ve para cezasına çarptırılacağını belirtti. İngiltere’de yasalara göre, kokain de dahil olmak üzere, A sınıfı uyuşturucu bulundurmanın azami cezası 7 yıla kadar hapis, sınırsız para cezası veya her iki cezanın da aynı anda uygulanmasını kapsıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Parlamento Bakanı Kit Malthouse, iddialara şaşırmadığını belirterek, eğer “Parlamentoda uyuşturucu izlerine rastlanmasaydı şaşıracağını” ifade etti.

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