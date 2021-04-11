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İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek

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İngiltere'nin pazartesine kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sürü bağışıklığı eşiğini geçmesinin beklendiği bildirildi.
İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek

Londra Üniversitesi Akademisinin (UCL) yaptığı modellemeye göre, Kovid-19'a karşı koruması olan kişilerin sayısı, gerek doğal bağışıklık gerekse de aşılama yoluyla 12 Nisan'da yüzde 73,4'e ulaşacak.

Modellemede, Ulusal İstatistik Kurumunun geçen hafta yayımladığı ve 14 Mart'a kadar nüfusun yaklaşık yüzde 54'ünün antikora sahip olduğunu ortaya koyan verileri esas alındı.

Ayrıca o tarihten beri 7,1 milyon kişiye ilk doz aşılarının yapıldığı ve yaklaşık 100 bin kişinin virüse yakalandığı, buna ek olarak nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun da diğer virüs türlerine maruz kaldıkları için doğal bağışıklık geliştirdiği değerlendirildi.

UCL'den Profesör Karl Friston, "Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı. Bununla birlikte, yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğu, halkın yaklaşık yüzde 42'sinin virüse maruz kaldığı ve yaklaşık yüzde 10'unun da önceden bağışıklığı olduğu düşünüldüğünde tahminler dikkate değer." dedi.

Friston, verilerin nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışıklığı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Ancak bu modelleme, mart ayı sonuna kadar nüfusun yalnızca yüzde 34'ünün bağışıklığı olduğunu öne süren Londra Emperyal Kolejinin modellemesiyle çelişiyor.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 126 bin 927 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayından itibaren daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan virüsün yeni bir türünün etkisi altına giren ülkede, aralık ayında günlük vakalar 80 bini geçmişti.

Ancak hem karantina hem de hızlı aşılamanın etkisiyle vakalar ve ölümler azalmaya başlamış, son haftalarda günlük vaka sayısı 3 binin, ölümler de 50'in altına düşmüştü.

Ülkedeki son rakamlar 31,7 milyon kişiye ilk doz, 5,6 milyon kişiye de ikinci doz aşının yapıldığını gösteriyor.

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