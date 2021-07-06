  • BIST 1.382,580
  • Altın 500,85
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İngiltere, Planlandığı Gibi 19 Temmuz'da Sosyal Mesafe ve Maske Gibi Kısıtlamaları Kaldırıyor

» »
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini duyurdu.
İngiltere, Planlandığı Gibi 19 Temmuz'da Sosyal Mesafe ve Maske Gibi Kısıtlamaları Kaldırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini duyurdu.

Johnson, Covid önlemleri kapsamında normalleşmenin yol haritasına ilişkin detayları bir basın toplanısında açıkladı.

Başbakan Johnson, Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini belirtirken, normalleşmenin son ve dördüncü adımına ne zaman geçileceğine ilişkin nihai kararın 12 Temmuz'da alınacağı, bu plana ait başlıca detayların 19 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

Johnson, ülkede Covid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz" ifadesini kullandı.

Hükümetin aşılama hedeflerine ulaşma yolunda olduğunu ve aşıların etkili olmaya devam ettiğini de aktaran Johnson, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde toplumu yeniden açamazsak, kendimize karşı dürüst olmalıyız... Ne zaman normale dönebileceğiz?" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz uçak gemisi ‘HMS Queen Elizabeth’ Kıbrıs Rum kesiminde demirledi30 Haziran 2021 Çarşamba 19:00
  • 'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı Geleceğin Kraliçesi Olarak Görüyor'29 Haziran 2021 Salı 19:10
  • İngiltere’de “Eğitimin Oskarları”nda Bir Kıbrıslı Türk öğretmen...Faik Kordemir “En İyi İlkokul Müdürü” kategorisinde ödül kazandı29 Haziran 2021 Salı 12:01
  • İngiltere’den Kripto Para Borsasına Darbe28 Haziran 2021 Pazartesi 19:30
  • İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler otobüs durağında bulundu27 Haziran 2021 Pazar 16:57
  • İngiltere'de aşk skandalı Sağlık Bakanı'nın istifasını getirdi26 Haziran 2021 Cumartesi 21:43
  • Erdoğan '100 sterlin ücret alınıyor' demişti: İngiltere'de Covid-19 aşılama programı ücretsiz yürütülüyor26 Haziran 2021 Cumartesi 12:28
  • İngiltere abur cubur reklamlarını yasaklıyor25 Haziran 2021 Cuma 12:04
  • İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı25 Haziran 2021 Cuma 11:59
  • İngiltere'de 1976’dan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti24 Haziran 2021 Perşembe 23:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti