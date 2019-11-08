  • BIST 103.153
  • Altın 271,292
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İngiltere polisi 1 milyon dolarlık seks oyuncağı çalan hırsızları arıyor

» »
İngiltere polisi 1 milyon dolarlık seks oyuncağı çalan hırsızları arıyor
İngiltere polisi 1 milyon dolarlık seks oyuncağı çalan hırsızları arıyor

İngiltere'de polis, bir kamyondan maliyeti 1 milyon 300 dolar olan seks oyuncaklarını çalan hırsızları bulmak için operasyon başlattı.

Newsweek'in haberine göre ,İngiltere'de seks oyuncaklarıyla dolu bir kamyonun soyulmasının ardından polisler harekete geçti. 

İçerisinde 1 milyon 300 dolarlık çeşitli seks oyuncakları bulunduğu belirtilen kamyonun, Northamptonshire bölgesinde gece park halindeyken soyulduğu belirtildi. 

Polis, kamyonun Kettering'de yer alan 'yetişkin oyuncakları' tasarımcısı ve üretisi Rocks Off Ltd. şirketine gitmek üzere yola çıkmış olduğunu söyledi. 

İki hafta önce gerçekleşen olayın ardından polis, hırsızları yakalamak için operason başlatırken, olayla ilgili bilgisi olanların merkezi aramasını istedi. 

Ürünleri çalınan Rocks Off Ltd. şirketi de hırsızlıkla ilgili bir açıklama yayımladı. Şirket, "18 yıldan uzun bir süredir ürün gönderip üretim yapıyoruz ve hiç bir zaman bu tür bir hırsızlık yaşamamıştık" ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca, müşterine durumla ilgili bilgi verdiklerini ve destek gördüklerini belirtti. 

2003'de kurulan Rocks Off Ltd. şirketinin fabrikalarının İngiltere'de bulunduğu ve uluslararası ürün dağıtımı yaptığı belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Turistin Alyansı Köpekbalığının Karnında Bulundu07 Kasım 2019 Perşembe 20:00
  • Milliyet yazarı: ABD mahkemesi Nusret Gökçe’ye 250 bin dolar para cezası verdi07 Kasım 2019 Perşembe 19:12
  • Çin'de dayanılmaz ağrıyla hastaneye kaldırılan genç adamın kulağından 'hamam böceği ailesi' çıkarıldı.07 Kasım 2019 Perşembe 17:57
  • Sahada tavuğu tekmeleyerek öldüren futbolcuya kırmızı kart (Video)07 Kasım 2019 Perşembe 12:45
  • 11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı06 Kasım 2019 Çarşamba 19:52
  • Klitorisi büyük diye doğduğunda ‘erkek’ sandılar, kız olduğu ortaya çıktı06 Kasım 2019 Çarşamba 19:25
  • Kadın yolcuyu kokpite alan pilot meslekten men edildi05 Kasım 2019 Salı 19:23
  • En fazla bakteri cep telefonlarında çıktı04 Kasım 2019 Pazartesi 21:52
  • McDonald's Genel Müdürü Steve Easterbrook bir şirket çalışanıyla ilişki yaşaması nedeniyle işten çıkarıldı04 Kasım 2019 Pazartesi 15:28
  • Hindistan'da iddia üzerine 41 yumurta yiyen kişi öldü04 Kasım 2019 Pazartesi 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti