İngiltere polisi 1 milyon dolarlık seks oyuncağı çalan hırsızları arıyor

İngiltere'de polis, bir kamyondan maliyeti 1 milyon 300 dolar olan seks oyuncaklarını çalan hırsızları bulmak için operasyon başlattı.

Newsweek'in haberine göre ,İngiltere'de seks oyuncaklarıyla dolu bir kamyonun soyulmasının ardından polisler harekete geçti.

İçerisinde 1 milyon 300 dolarlık çeşitli seks oyuncakları bulunduğu belirtilen kamyonun, Northamptonshire bölgesinde gece park halindeyken soyulduğu belirtildi.

Polis, kamyonun Kettering'de yer alan 'yetişkin oyuncakları' tasarımcısı ve üretisi Rocks Off Ltd. şirketine gitmek üzere yola çıkmış olduğunu söyledi.

İki hafta önce gerçekleşen olayın ardından polis, hırsızları yakalamak için operason başlatırken, olayla ilgili bilgisi olanların merkezi aramasını istedi.

Ürünleri çalınan Rocks Off Ltd. şirketi de hırsızlıkla ilgili bir açıklama yayımladı. Şirket, "18 yıldan uzun bir süredir ürün gönderip üretim yapıyoruz ve hiç bir zaman bu tür bir hırsızlık yaşamamıştık" ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca, müşterine durumla ilgili bilgi verdiklerini ve destek gördüklerini belirtti.

2003'de kurulan Rocks Off Ltd. şirketinin fabrikalarının İngiltere'de bulunduğu ve uluslararası ürün dağıtımı yaptığı belirtiliyor.