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İngiltere Politika Değişikliğine Gidiyor

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İngiltere Politika Değişikliğine Gidiyor
İngiltere Politika Değişikliğine Gidiyor

 İngiltere'de koronavirüse karşı yeterli önlemi almamakla eleştirilen ve virüsün yayılmasıyla "toplumsal bağışıklık" kazanılması politikasını izleyen Başbakan Boris Johnson, Pazartesi günü bir açıklama yaparak risk grubundakilerin 12 hafta boyunca evden çıkmaması çağrısı yaptı.

Dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip ülkede danışmanı olan bilim insanları ve doktorlarla birlikte basına konuşan Johnson, sosyal hayatın kısıtlanması, kafe, restoran ve bar gibi kalabalık ortamlara girilmemesi, mümkün olanların evden çalışması, 70 yaş üstündekiler, hamileler ve hastalığı bulunanların 12 hafta evde kalması çağrısı yaptı:

"Bugün yaptığımız duyuruda, hayatım boyunca benzerini hatırlamadığım şekilde halkımızın yaşam tarzında büyük bir değişiklik öngörüyoruz."

Ancak bu mekanların kapanmasıyla ilgili bir adım henüz atılmadı. Johnson, çağrısının ardından "halkın ve mekanların duyarlı davranacağını umduğunu" söyledi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da Salı günü, finansal bir krize grime riskiyle karşı karşıya olan şirketlere destek planı açıklaması bekleniyor.

'Sosyal mesafe' kuralına aylar boyunca uyulması gerektiğini belirten sağlık görevlileri de, mecbur olmayan ameliyatların ertelenmesini ve hastanelerin tamamen koronavirüse odaklanması gerektiği görüşünde.

İngiltere'de koronavirüs şüphesi duyulan her hastaya test yapılmıyor. Johnson, belirtileri gösterenlerin ve aynı evde yaşadığı kişilerin 14 gün boyunca evde kendi kendilerini karantinaya almalarını söyledi.

İngiltere'deki koronavirüs vakalarının sayısı Pazartesi günü 152 artarak 1543'e yükseldi. Pazar günü ölenlerin toplam sayısı 55'ken Pazartesi günü bu sayıya 20 kişi daha eklendi.

Johnson, "Şu an vakaların hızla arttığı döneme giriyoruz ve sert önlem almazsak vaka sayısı 5 ya da 6 günde bir ikiye katlanabilir" dedi.

Hükümetin en üst düzey bilim kurulu danışmanı Patrick Vallance, okulların da bir noktada kapatılmasının gerekeceğini ancak bunun "doğru zamanda, salgının doğru bir aşamasında ve doğru bir şekilde" yapılması gerektiğini söyledi.

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