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İngiltere Premier Lig'de seyirci rekoru: Şifresiz yayın 5.7 milyon kişi tarafından izlendi

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İngiltere Premier Lig'de seyirci rekoru: Şifresiz yayın 5.7 milyon kişi tarafından izlendi
İngiltere Premier Lig'de seyirci rekoru: Şifresiz yayın 5.7 milyon kişi tarafından izlendi

İngiltere Premier Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle tribünlerin boş kalmasıyla, BBC aracılığıyla şifresi yayınlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5.7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

Pazar günü oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı.

BBC Sport yöneticisi Steve Rudge, “Premier Lig’i seyredebilmek izleyicilerimiz için muhteşem oldu.Bu oyunu izleyicilerimize şifresiz yayınlamaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi.

Maç, BBC One televizyon kanalı, BBC’nin dijital video platformu iPlayer ve BBC Sport internet sitesi ile cep telefonu uygulamasından gösterildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanması üzerine geçen aydan itibaren başlayan liglerde bazı maçlar şifresiz yayınlanıyordu.

Everton ile Liverpool arasında 0-0 biten maçı 5.5 milyon kişi izlemişti.

Premier Lig tarihinin en çok izlenme rekorunu ise 5.7 milyon ile Southampton – Manchester City karşılaşması kırmış oldu.

İngiltere’nin unutulmaz golcülerinden ve BBC’nin en önemli spor programı Match of the Day’in sunuculuğu yapan Gary Lineker Twitter hesabından “5.7 milyon kişinin izlediği BBC’deki @southamptonFC ile @ManCity maçı Premier Lig’in şimdiye kadar en çok izlen maçı oldu. Bu kadar uzun zaman almasına inanmıyorum” yazdı.

Lineker bir diğer mesajında da yayın hakkı için ödeme yapan Sky Sports ve BT Sport’u, Premier Lig’i küresel bir konuma getirdikleri için övdü ve “Biz maç özetlerimizle ve birkaç canlı yayınla mutluyuz. Yerimizi biliyoruz” dedi.

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