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İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

Buckingham'dan yapılan açıklamada Prens'in sabah saatlerinde öldüğü belirtildi. Prensin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Prens son kez geçtiğimiz haftalarda tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken görüntülenmişti.

CENAZE PROGRAMI İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

99 yaşında yaşamını yitiren Prens, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda ise hastanede tedavi görmüş, son görüntüsünü ise taburcu olduğu gün vermişti. Cenaze programının önümüzdeki günlerde ilan edileceği duyuruldu.

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