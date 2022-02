İngiltere 'Putin'in işgal planı' diye kurgu harita yayımladı

İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yönelik Rus işgalinin nasıl gerçekleşeceğine dair kendi kurguladığı bir harita yayımladı. İngiltere Savunma Bakanlığı dün Twitter'dan yayımladığı haritayı "Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" ifadeleri eşliğinde paylaştı. Bakanlık görüntüdeki kırmızı okları "Devlet Başkanı Putin'in olası işgal ekseni" olarak nitelendirdi.

Bakanlığın kurgu haritası, Ukrayna'yı Rusya ve Belarus'tan gelen yedi kırmızı okun tehdidi altında gösteriyor. Söz konusu paylaşım İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Kiev gezisi sırasında geldi. Truss paylaşımdan bir saat önce "bugün artan Rus saldırganlığı haberleri hakkında çok endişeli olduğunu" söylemişti.

Truss, "Ukrayna'nın Donbas'ta anormal askeri faaliyet gösterdiğine dair iddiaların Rus hükümetinin işgal için bahaneler üretmeye yönelik bariz bir girişimi olduğunu" öne sürdü. Sabah saatlerinde Ukrayna ordusu, bağımsızlığını ilan eden Luhansk kentinin banliyölerini top ateşine tutmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da İngiltere'nin tutumuna paralel olarak Rusya'nın "önümüzdeki birkaç gün içinde" işgal etmek üzere hazır olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise BM Güvenlik Konseyi'ne Rusya'nın saldırı için "bir bahane üretmeyi" planladığını söyledi. Blinken'ın komplo teorisivari açıklamasına göre bu saldırı için Moskova "Rusya'nın içinde uydurma sözde 'terörist' bombalama, icat edilmiş bir toplu mezar keşfi, sivillere karşı aşamalı bir insansız hava aracı saldırısı veya kimyasal silahların kullanıldığı sahte – hatta gerçek bir saldırı" ortaya atacak.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG