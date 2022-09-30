  • BIST 3.148,79
  • Altın 991.878
  • Dolar 18.5498
  • Euro 18.0829
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

İngiltere: Putin’in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez

» »
Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumlara tepki gösteren İngiltere Başbakanı Liz Truss, bu bölgeleri Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.
İngiltere: Putin’in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temsil ettiğini iddia ettiği Ukrayna halkının hayatını açıkça hiçe sayarak bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Truss, “İngiltere, bu insanların egemen iradesini asla görmezden gelmeyecek ve Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Putin’in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemeyeceğinin altını çizen Truss, “(Putin’in) Bu yasa dışı savaşı kaybetmesini sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA’DA ‘RUSYA’YA KATILIM REFERANDUMU’

Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül’de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan “Rusya’ya bağlanma” kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de bugün imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisi sert olmuş, Rusya’ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz28 Eylül 2022 Çarşamba 10:12
  • Kraliyet, Netflix’in popüler dizisi The Crown’ın yeni bölümleri için endişeli27 Eylül 2022 Salı 20:11
  • İngiliz sterlini değer kaybetti: Türkiye tesellisi gündem oldu27 Eylül 2022 Salı 18:42
  • Meghan'dan Harry'ye tehdit gibi sözler: Eğer halka açıklamazsan seni terk ederim!27 Eylül 2022 Salı 17:42
  • İngiltere: Putin 30 Eylül’de Ukrayna topraklarını ilhak edecek27 Eylül 2022 Salı 16:33
  • Sterlin sert düştü, İngiltere siyaseti karıştı27 Eylül 2022 Salı 13:30
  • Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı27 Eylül 2022 Salı 11:24
  • İngiltere’den, Ukrayna’daki ayrılıkçılar için yaptırım kararı26 Eylül 2022 Pazartesi 19:53
  • İngiltere, Sterlin Şokuna Müdahale Edebilir26 Eylül 2022 Pazartesi 17:36
  • ‘İstenmeyen gelin’ Meghan Markle, saray çalışanlarına kök söktürmüş26 Eylül 2022 Pazartesi 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti