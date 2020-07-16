İngiltere, Rus hackerların koronavirüs aşısı formülünü çalmaya çalıştıklarını söyledi

İngiltere, Rus istihbaratına bağlı olduğunu söyledikleri bir hacker grubun koronavirüs aşısı geliştirmeye çalışan organizasyonlara siber saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Rus hackerların İngiltere, Kanada ve ABD’de koronavirüs aşısı ve tedavisi geliştirmeye çalışan organizasyonlara saldırdığını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre NCSC, bu hackerların yüksek ihtimalle Rus istihbarat servisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada hangi organizasyonların hedef alındığı ya da herhangi bir bilginin çalınıp çalınmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Yüzde 95’den büyük bir ihtimalle Rus istihbarat servisine bağlı olan ve ‘the Dukes’ veya ‘Cozy Bear’ olarak da bilinen APT29 tarafından yapıldığı belirtilen saldırılarda kullanıcıların bilgisayarlarına ve şifrelerine erişebilmek amaçlı bir çok kötü amaçlı yazılımın kullanıldığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “Koronavirüs pandemisine karşı savaş verenleri Rus istihbarat servisinin hedef alması tamamen kabul edilemez bir durum. Diğerleri kişisel çıkarları için umursamaz şekilde davranırken, İngiltere ve müttefikleri küresel sağlığı korumak ve bir aşı bulabilmek için sıkı bir şekilde çalışıyor” açıklamasında bulundu.