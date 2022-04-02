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İngiltere: Rus Oligark Kıbrıs Üzerinden Milyonlar Kaçırdı

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İngiltere: Rus Oligark Kıbrıs Üzerinden Milyonlar Kaçırdı
İngiltere: Rus Oligark Kıbrıs Üzerinden Milyonlar Kaçırdı

İngiliz Suç Servisi’nin (National Crime Agency-NCA), adı ABD ve AB’nin yaptırım listesinde bulunan Rus oligarkın Güney Kıbrıs üzerinden milyonlar kaçırdığı şüphesini araştırmakta olduğu bildirildi.


Haravgi’nin yukardaki başlık altındaki haberine göre, NCA araştırma sonuçlarını,  Rus oligark Oleg Deripaska’nın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiğine inanılan İngiliz işadamı Graeme Bonham-Carter’ın hesaplarının dondurulmasıyla ilgili hukuki süreç çerçevesinde açıkladı. Buna göre Rus oligarkın milyonlarının, gerçek sahibi ortaya çıkmasın diye İngiliz Virgin Adaları ve Kıbrıs’ta planlanmış şirketler üzerinden kaçırıldığına inanılıyor. 


Gazete, 29 Mart Salı günü AB ve diğer ülke makamlarının Güney Kıbrıs’ta, Ukrayna meselesi yüzünden isimleri Komisyon’un yaptırım listesinde bulunan Ruslar tarafından yaklaşık 500 milyon Euro kaçırılması konusunda araştırma yaptığını da hatırlattı.

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