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İngiltere: Rusya nükleer strateji tatbikatına hazırlanıyor

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye yaptığı açıklamada, istihbarat servislerinin edindiği bilgilere göre Rusya'nın kısa bir zaman içinde "nükleer strateji tatbikatı" yapmayı planladığını söyledi.
İngiltere: Rusya nükleer strateji tatbikatına hazırlanıyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye yaptığı açıklamada, istihbarat servislerinin edindiği bilgilere göre Rusya'nın kısa bir zaman içinde "nükleer strateji tatbikatı" yapmayı planladığını söyledi. Elde edilen bilgilerle ilgili ayrıntı vermeyen Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye bahane yaratmak için siber saldırılar düzenlemeyi ve dezenformasyon faaliyetlerinde bulunmayı da planladığı yönünde bilgiler olduğunu aktardı. Wallece, diplomatik girişimlere rağmen gidişatın yanlış yönde olduğunu söyledi.

Öte yandan İngiltere, Ukrayna'daki gerginliğin olası bir insani krize dönüşme ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bürosundan bugün Brüksel'de NATO merkezinde yapacağı ziyaret öncesi yapılan açıklamada, olası insani bir krize karşı İngiltere'nin 1000 askerini daha alarma geçirdiği belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri bir operasyon düzenlemesi durumunda insani kriz yaşanabileceğinin hesaba katılması gerektiği ifade edilen açıklamada, özellikle Litvanya ve Polonya üzerinden göçler olabileceğine dikkat çekildi.

Johnson, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesinin ardından Polonya'ya geçecek. Johnson'un Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ve Cumhurbaşkanı Andrey Duda ile görüşmesi bekleniyor.

Karşılıklı tatbikat

Rusya ise Batı'dan gelen uyarılara rağmen bugün Belarus'ta kapsamlı bir askeri tatbikata başladı. Tatbikat yapılan bölgenin Ukrayna sınırına yakın olduğu belirtildi. İki ülkenin savunma bakanlıklarından yapılan açıklamada, tatbikatın 10 gün boyunca, beş ayrı noktada süreceği aktarıldı. Rusya geçen hafta aralarında S-400 tipi hava savunma sistemlerinin de bulunduğu ağır silahları tatbikat bölgesine yerleştirmişti. Moskova'dan yapılan açıklamada, tatbikatta kullanılmak üzere Sukhoi Su-25-SM tipi savaş uçaklarının da Belarus'a gönderildiği aktarılmıştı.

Batı ülkeleri ise söz konusu tatbikatı, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin bir işareti olarak görüyor.

Ukrayna da Rusya'nın tatbikatına karşı bir tatbikatla yanıt veriyor. Ukrayna'nın bugün başlayan tatbikatı da 10 gün sürecek. Ukrayna ordusunun tatbikatında  Türkiye'den satın alınan Bayraktar silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ABD yapımı taşınabilir Javelin tipi tanksavar füzeleri ve İsveç yapımı NLAW füzelerinin test edilmesi bekleniyor.

Batı ülkeleri bir yandan da Rusya ile diyalog girişimlerinde bulunuyor. Rusya ise gerginliğin tırmanmasından Ukrayna'yı sorumlu tutuyor ve güvenlik garantisi olarak NATO'nun doğuya doğru genişleme planından vazgeçerek Ukrayna'yı ittifak üyesi olarak kabul etmemesini istiyor.

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