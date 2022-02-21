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İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı İşgal Planı Çoktan Başladı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal planının çoktan başladığını belirtti.
İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı İşgal Planı Çoktan Başladı

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, basına verdiği demeçte, "Aldığımız istihbarat, Rusya'nın bir işgal başlatma niyetinde olduğunu ve Putin'in planının çoktan başladığını gösteriyor. Rus senaryosunun, belirli durumlarda görmeyi umduğumuz unsurlarının gerçek zamanlı olarak oynanmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, Avrupa'da savaşı önlemek için hala bir diplomasi penceresinin olduğunu sözlerine ekledi.

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