İngiltere, Rusya’ya Yönelik Yaptırımları Sertleştirmeye Hazırlanıyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili İngiltere'den yeni açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak Rusya'ya yönelik yaptırımları sertleştirmekte tereddüt etmeyeceklerini açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim son dönemde tırmanırken, bugün Rusya ve ABD’nin sınıra askeri birlikleri taşıdığı görüntüler gündeme gelmişti.

Rusya ile yaşanan krizle ilgili bugün İngiltere’den bir son dakika açıklaması geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak Rusya’ya yönelik yaptırımları sertleştirmekte tereddüt etmeyeceklerini açıkladı.

Johnson parlamentoya yaptığı açıklamada, “İngiltere’deki bizler, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yapacağı her şeye cevaben Rusya’ya karşı ulusal yaptırımlarımızı sertleştirmekte tereddüt etmeyeceğiz ve (Avam Kamarası) yakında bu konuda daha fazlasını yapacak” dedi.

Johnson, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda İngiltere’nin NATO’nun yeni birlik konuşlandırmalarına katkıda bulunmaya çalışacağını da söyledi.