İngiltere Sağlık Bakanı: Özgürlükleri kısıtlamak istemiyoruz ama salgını önlemek için bunu yapabiliriz

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock İngiltere’nin “gerekeni yapmaya hazır olduğunu söyledi”

Hancock yeni koronavirüs yasasının milletvekillerine sunulmasından önce yaptığı açıklamada, “insanların özgürlüklerini kısıtlamak istemediklerini” ama virüsün yayılmasını önlemek için bunu yapacaklarını belirtti.

Hancock, şu ana dek hükümetin açıkladığı önlemlerin “ülkede büyük bir etkisi olduğunu” söylerken, “bunu ne kadar çabuk durdurabilirsek, durumdan o kadar çabuk sıyrılabiliriz” dedi.

Hancock sosyal temasın azaltılması ve gereksiz seyahatte bulunulmaması çağrısını da tekrarladı.