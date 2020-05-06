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İngiltere Sağlık Bakanı, sevgilisi için karantinayı ihlal eden danışmana hatırlattı: Kurallar herkes için

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İngiltere Sağlık Bakanı, karantinayı ihlal ederek sevgilisiyle buluşan bilim kurulu üyesinin istifasını ‘doğru karar’ diye niteledi ve sosyal mesafe kurallarının ‘herkes için’ geçerli olduğunu vurguladı.
İngiltere Sağlık Bakanı, sevgilisi için karantinayı ihlal eden danışmana hatırlattı: Kurallar herkes için

İngiltere Sağlık Bakanı, karantinayı ihlal ederek sevgilisiyle buluşan bilim kurulu üyesinin istifasını ‘doğru karar’ diye niteledi ve sosyal mesafe kurallarının ‘herkes için’ geçerli olduğunu vurguladı.

İngiltere, koronavirüs salgınına ilişkin hükümete tavsiyeler veren kurulun üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson’u istifaya götüren karantina ihlalini konuşmaya devam ediyor.

Konuya dahil olan Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ferguson’un ‘seçkin ve etkili bir bilim insanı’ olduğunu vurguladı ancak istifa etmekle 'doğru kararı' verdiğini belirtti.

Sky News’a konuşan Hancock, “Sosyal mesafe kuralları herkes için geçerli, son derece önemli ve son derece ciddi. Bu virüsü kontrol altına almayı başardığımız araçlar bunlar” dedi.

 

Ne olmuştu?

Salgın tedbirlerine uymanın önemini anlatan ve önerileri nedeniyle ‘Prof. Sokağa Çıkma Yasağı’ lakabı konulan Neil Ferguson’un evli sevgilisini iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basınındaki haberlerde kadının, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmişti.

İhlal kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken, hatası nedeniyle özür dileyen Ferguson görevinden istifa etmişti.

Daha önce de İskoç özerk yönetiminin tıp konusundaki başdanışmanı Dr. Catherine Calderwood da ailesiyle birlikte ikinci evlerini ziyaret ettiği için polis tarafından uyarıldıktan sonra görevinden istifa etmişti.

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