İngiltere Sağlık Departmanı: 2 bin 400 önlük testi geçemedi

ANKARA - İngiltere’ye gönderilen ve sahte çıktığı belirtilen önlüklere ilişkin görüştüğümüz DHSC’den bir yetkili, “Yaklaşık 67 bin medikal önlük elimize ulaştı. 4 bin 500 önlük kalite kontrolleri geçti ama 2 bin 400 tanesi testte başarısız oldu” bilgisini paylaştı.

Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen 400 bin önlük, “sağlık standartlarının altında” bulunduğu için İngiltere’de kullanımlarına izin verilmediği tartışılıyor. Söz konusu koruyucu önlüklerin teslimatı yapan firmanın 3 ay önce kurulan Selegna Medical olduğu İngiliz basında yer aldı.

YALANLAMA GELDİ

BBC’de açıklamaları yayınlanan Mehmet Düzen’in, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) “herhangi bir şikâyet almadıkları” iddiasında bulundu. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir" dedi. Türkiye Sağlık Bakanlığı da ürünlerin İngiltere NHS onayından sonra gönderildiğini duyurdu.

BAZI ÖNLÜKLER TESTİ GEÇEMEDİ

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı’ndan (DHSC) bir yetkili, Mezopotamya Ajansı’na “Özel tedarikçi tarafından 400 bin önlük siparişinin bir kısmı sağlandı. Yaklaşık 67 bin medikal önlük elimize ulaştı. 4 bin 500 önlük titiz kalite kontrolleri geçti, ama 2 bin 400 tanesi testte başarısız oldu. Kalan partilerin testleri hala sürüyor. 170 bin önlüğün ise Türkiye’de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından testleri sürüyor” bilgilerini verdi.

DHSC yetkilisi, TSE’de testlerin sürdüğüne işaret ederken, İngiliz basınında ise “İthal ürünler Türkiye’den çıkmadan kontrol edilsin” şeklinde hükümete baskı uygulanıyor.

68 BİN TULUM ALINDI

DHSC yetkilisi, Selegna dışında yine Türkiye’de bulunan başka bir tedarikçiden de “Türk otoritelerin adım atmasıyla 68 bin tulum aldıklarını” ve ürünlerin “tamamının kontrolü başarı ile geçtiği” bilgisini paylaştı.

İngiltere’deki test prosedürlerine dair DHSC yetkilisi, “Elimize ulaşan tüm PPE gönderileri (kişisel koruyucu ekipman) ön saftaki personele gönderilmeden önce gerekli güvenlik ve kalite standartlarına uyduğundan emin olmak için kontrol ediliyor. Türk Hükümeti bu süreç boyunca çok yardımcı oldu. PPE tulumlarını tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar” bilgilerini paylaştı.

300-400 BİN EURO ÖDEME

Önlükler için ödemenin nasıl ve ne kadar yapılacağına dair DHSC yetkilisi “Belli bir ödeme yapıldı ve 400 bin önlüğün tamamı gelince ödemenin tamamının yapılacağı kararlaştırılmıştı” dedi. Medical malzeme ihracatı yapan şirketlerden aldığımız bilgilere göre ise İngiltere’nin normal şartlarda 300-400 bin Euro arasında bir ödeme yapacağı düşünülüyor. Ancak İngiltere’nin testi geçemeyen önlüklerin geri gönderilmesi ya da “para iadesi alması” tartışmaları da sürüyor.

KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜREN FİRMA

DHSC yetkilisi, İngiltere’den bir teklif gitmediğini, satış teklifinin ilk olarak Türkiye’den geldiğini “Türkiye’deki özel bir tedarikçi (Selegna) 400 bin klinik önlük temin etme potansiyeli hakkında NHS ile iletişim kurdu. Daha sonra anlaşma sağlandı ve sipariş verildi” diye anlattı.

Selegna Grup adı altında faaliyet yürüten şirketlerin ardında AKP eski milletvekili adayı Mehmet Düzen buluyor.

Mehmet Düzen’in, Mart ayının ortalarında İngiltere’nin tedarik ihtiyacının farkına vararak, NHS’ye mail attığı belirtiliyor. Düzen’in attığı maili yaklaşık iki hafta yanıtsız bırakan NHS, Çin’deki tedarik zincirinin durma noktasına gelmesiyle Düzen’in çağrısına beklediği yanıtı veriyor.

Kendi web sitesinde “Tekstil, Elektronik, Medikal ve Finans sektörlerinde” faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşılan Selegna Grubu’na ait Selegna Tekstil (Textile), Selegna Elektronic (Electronics) ve Selegna Finans & Projeler (Finance & Projects) üçlüsünün dördüncü halkası olarak son eklenen şirket Selegna Medikal (Medical), İngiltere’ye ürün satılmasını sağlayan firma.

Tedarik geçmişinde sadece normal tekstil ürünleri bulunan Selegna, koronavirüsün küresel bir salgına dönüşmesi üzerine 31 Ocak 2020’de koruyucu tıbbi ekipman ticareti için çalışmalara başlamış. https://selegnamedical.com/ sitesinde “virüs temalı” ana sayfasıyla dikkati çeken Selegna Medical’in “yalnızca dört ay önce şirketin patronunun kız kardeşi tarafından” kurulduğu ise İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından duyurulmuştu.

İstanbul Ticaret Odası, “31 Ocak-06 Şubat 2020 Yeni Açılan Firma Listesi” kayıtlarında 232811-5 oda sicil numaralı ve 14.13.04 NACE kodlu “Naile Düzen Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret” adıyla yer alıyor. Naile Düzen, sosyal medya hesabında kendisini AKP Esenler AK Kadınlar Üyesi olarak tanıtıyor.

ŞEKER FABRİKASINDA MASKE ÜRETİMİ

Financial Times, 12 taşeron ile çalışan şirkete dair haberinde şu bilgilere yer verdi: “İlk plan proje finansmanı için tedarikçi olup, hazır giyim ürünleri ve elektronik üreticilerle çalışarak, bir tedarik şirketi ve proje finansmanı sağlayacak firma olmaktı. Ama şirket Ocak ayında Çin’de patlak veren koronaravirüsün patlak vermesiyle ilgisini tıbbi ekipmanlara kaydırdı. Daha önceden gömlek, eşofman ürüten fabrikalara şimdi artık tıbbı önlük ve koruyucu kıyafet üretme emri verildi. Eski bir şekerleme fabrikası ise maske üretmeye başladı.”