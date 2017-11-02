 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 112.995
  • Altın 156,852
  • Dolar 3,8150
  • Euro 4,4513
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

» »
İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti
İngiltere'de adı taciz iddialarıyla gündeme gelen Savunma Bakanı Michael Fallon istifa etti.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 2002 yılında bir kadın gazetecinin dizine defalarca dokunduğuna dair suçlamaların ardından istifasını sundu.

Fallon'a yönelik suçlama, geçtiğimiz günlerde bir gazete tarafından gündeme getirilmişti. BBC, Fallon'un, yıllar sonra ortaya çıkan bu olay nedeniyle sözcüsü aracılığıyla özür dilediğini bildirmişti. Bahsi geçen gazeteci de bir Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında yaşanan olayın kendisi için kapandığını dile getirmişti.

Ancak İngiliz basını 65 yaşındaki Fallon hakkında yeni iddialar da ortaya atılabileceğini belirtmişti. Çok geçmeden de İngiliz bakanın istifa mektubu geldi.

May takdir etti

Fallon, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa mektubunda, "Son günlerde milletvekilleri hakkında bir dizi iddialar ortaya atıldı. Bunların birçoğu yanlıştı. Ama ben geçmişte şerefle temsil ettiğim silahlı kuvvetlerin gerektirdiği yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum" dedi.

1983 yılında parlamentoya giren ve 2014'ten beri savunma bakanlığı görevini yürüten Fallon'un istifası May tarafından kabul edildi. İngiltere Başbakanı May, Fallon'a "Makamın üzerinde karakteristik olarak ciddi bir tutumla düşünmeni takdir ediyorum" cevabını iletti.

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel taciz iddiaları dünya genelinde binlerce kadın ve erkeğin başlarından geçen benzer hikâyeleri paylaşmasını sağlamıştı. Weinstein'a yönelik tepkilerin yarattığı domino etkisi, İngiltere'ye de ulaşmış ve son dönemde birçok İngiliz milletvekiline cinsel taciz ya da istismar suçlamaları yöneltilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İspanya, Katalonya kurumlarına kayyum atamaya hazırlanıyor30 Ekim 2017 Pazartesi 13:06
  • İzlanda seçimlerinde solun başarısı29 Ekim 2017 Pazar 17:14
  • Heathrow Havalimanının 'çok gizli' bilgileri sokakta bulundu29 Ekim 2017 Pazar 17:10
  • Barcelona'da yüz binlerce birlik yanlısı sokakta29 Ekim 2017 Pazar 16:49
  • Belçika, Katalan lider Puigdemont'a sığınma hakkı verebilir29 Ekim 2017 Pazar 14:40
  • Katalan lider: "Demokratik muhalefetle karşı duracağız"29 Ekim 2017 Pazar 13:01
  • Almanya'da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü29 Ekim 2017 Pazar 12:59
  • Türk kökenli öğrenciye 'Başörtünü çıkar' diyen Alman profesöre protesto28 Ekim 2017 Cumartesi 13:21
  • Son dakika: Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti27 Ekim 2017 Cuma 16:27
  • Rajoy Katalonya için 'doğrudan yönetim' istedi27 Ekim 2017 Cuma 15:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti