İngiltere Savunma Bakanı Fallon’un Güney Kıbrıs ziyareti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon’un, Londra’nın, güvenlik konusunda, müzakerelerde varılacak herhangi bir anlaşmayı incelemeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığı bildirildi.

FALLON: “GÜVENLİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAYI İNCELEMEYE HAZIRIZ”

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon’un, Londra’nın, güvenlik konusunda, müzakerelerde varılacak herhangi bir anlaşmayı incelemeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon’un dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis tarafından kabul edilmesi ve açıklamalarına geniş şekilde yer verdiler.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Fallon, Londra’nın, güvenlikle ilgili herhangi bir anlaşmayı incelemeye hazır olduğunu ifade etti.

Ülkesinin, Kıbrıs sorununda bir anlaşma sağlanması çabalarına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapacağını ifade eden Fallon, anlaşmanın, her iki topluma da, gelecekleri için güvende hissetmeleri konusunda olanak sağlaması gerektiğini belirtti.

Fallon ayrıca Birleşik Krallık’ın, üs bölgelerinin nerdeyse yarısını yeniden birleşmiş Kıbrıs’a vermesi yönündeki önerisine değinerek bunun, nihai bir anlaşmada çok önemli bir katkı teşkil edeceğine ilişkin inancını da dile getirdi.

Habere göre, her iki bakan da açıklamalarında, savunma işbirliğine değinerek, yenilenmiş ve daha iddialı askeri işbirliği programına ilişkin anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha da genişletilmesine karar verdiklerini ifade etti.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, İngiliz mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verirken, Kıbrıs Rum tarafının yaşayabilir ve işlevsel bir çözüme ilişkin arzu ve iradesinin de kesin olduğunu belirtti.

Fokaidis, Türkiye’nin, 21’inci yüzyılda “Güvenlik ve Garantiler” konusunda 1960 yıllarının çağ dışı sisteminin, özellikle bir Avrupa üyesi ülkede yerinin bulunmadığını anlaması gerektiğini savundu.

Fallon’un ziyaretinin, İngiliz Savunma Bakanı’nın, Güney Kıbrıs’a ilk resmi ziyaretini teşkil ettiğini ifade eden Fokaidis, bu ziyaretin ayrıca güvenlik ve savunma alanındaki ikili işbirliğine ilişkin son iki yılda sağladıkları ilerlemeyi de teyit ettiğini belirtti.

Fokaidis açıklamasında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceğine de dikkati çekti.

Her iki bakan, yaklaşık bir yıl önce Londra’da imzalanan askeri işbirliği programının hayata geçirilmesinden ve bunun derinleştirilmesinden de bahsetti.

Fokaidis bu çerçevede, yenilenmiş bir askeri işbirliğini kısa bir süre önce imzaladıklarını ifade etti.

FALLON-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİ

İngiltere Savunma Bakanı Fallon dün ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis tarafından da kabul edildi.

Habere göre Fallon, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’in güvenliğinde büyük rol oynadığına dikkati çekti.

Fallon, savunma işbirliği programının devam etmesine ilişkin dün çok yapıcı görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Fallon, açıklamasında ayrıca Larnaka’da bulunan “ZİNON” Kriz Yönetim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edeceğini de belirtti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yer aldı:

Fileleftheros: “Kıbrıs’ın Rolü Büyük-İngiliz Savunma Bakanı, Bölge Güvenliği İçin Ülkemizin Önemini Yüceltti”; Politis: “Fallon ve Fokaidis Askeri İşbirliğinin Genişletilmesini İmzaladı-Londra’nın Ardından”; Haravgi: “İngiltere: Doğu Akdeniz’in Güvenliğinde Kıbrıs Önemli”;

Simerini: “Askeri İşbirliği Genişletildi”