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İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna’da kaybedecek

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı, Putin'in artık kaybettiğini kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili de önemli açıklamalar geldi.
İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna’da kaybedecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya yaklaşılırken, İngiltere Savunma Bakanı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rus ordusunu yenmesinin çok mümkün olduğunu söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Moskova’nın ‘uzun vadede kaybedeceği’ gerçeğini kabul etmeye çağırdı.

Wallace, Londra’daki Ulusal Ordu Müzesi’nde yaptığı konuşmada, “Rus ordusunun bölünmesi çok büyük bir olasılık Putin uzun vadede nasıl kaybedeceğini artık kabul etmeli. O kesinlikle kaybetti. Rusya eskisi gibi değil.” dedi.

Wallace’in sözleri, Putin’in bugün Zafer Kutlamaları sırasında sarf ettiği “Çünkü Batı bizim topraklarımıza ve buna Kırım da dahil, buraları işgal etmeye hazırlanıyordu” sözlerinin ardından geldi.

Putin, bugün yaptığı açıklamada “NATO, sınırımızda tehdit unsuru oluşturuyordu. Batı bizi dinlemedi. Özel askeri operasyon zorunluydu ve tam zamanında yapıldı, düşmanlar Rusya'ya karşı teröristleri kullanmaya çalıştı” ifadesini kullandı.

‘MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDİYOR’

Öte yandan, Rusya’nın Odessa başta olmak üzere Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, müzakere süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky Ukrayna ile barış görüşmelerinin sona ermediğini, görüşmelerin yüz yüze olmasa da uzaktan devam ettiğini söyledi.

Konu hakkında bilgi Interfax haber ajansında yer aldı.

Moskova Kiev’i görüşmeleri yavaşlatmaya çalışmakla suçlamış ve Rus birliklerin işlediği iddia edilen suçları görüşmeleri baltalamak için kullandığını iddia etmişti.

Rusya 24 Şubat’ta “özel askeri operasyon” adını verdiği bir operasyonla Ukrayna’yı işgal etmiş ancak bu operasyon sırasında sivillerin hedef alındığı iddialarını reddetmişti.

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