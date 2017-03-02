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İngiltere Savunma Bakanlığı KŞK’nın bilgi talebini inceliyor

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İngiltere Savunma Bakanlığı KŞK’nın bilgi talebini inceliyor
KŞK'den Temmuz 2016’da aldıkları; 1963’te ve 1963-1974 dönemlerinde Kıbrıs’ta bulunan uluslararası örgütlerin ve güvenlik güçlerinin arşivlerinde muhtemel kayıp gömü noktalarına dair bilgi talebini incelemekte olduklarını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Silahlı Kuvvetlerden sorumlu müsteşarı Mike Penning, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden (KŞK) Temmuz 2016’da aldıkları; 1963’te ve 1963-1974 dönemlerinde Kıbrıs’ta bulunan uluslararası örgütlerin ve güvenlik güçlerinin arşivlerinde muhtemel kayıp gömü noktalarına dair bilgi talebini incelemekte olduklarını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Penning kısa süre önce Ada’ya gelen “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” grubu üyelerinden birinin, KŞK’nın talebiyle ilgili sorusuna verdiği cevapta “Şu anda KŞK’dan aldığımız talebi inceliyoruz ve herhangi bir bilgiye ulaşabilir miyiz diye, arşivlerimizde onlarca yıl geriye giderek detaylı araştırma yapacağız. KŞK’ya ayrıca, milli arşivlerde araştırma yapılması için de ipuçları sağlayacağız” dedi.

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