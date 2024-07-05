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İngiltere seçimleri: Neler yaşandı ve bundan sonra ne olacak?

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Genel seçimler için sandık başına giden İngiltere, "değişim" dedi. İşçi Partisi 14 yıl sonra parlamentoda çoğunluğu sağlayarak seçimi kazandı. Keir Starmer'ın ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.
İngiltere seçimleri: Neler yaşandı ve bundan sonra ne olacak?

Rishi Sunak, sabah saat 04.40 civarında, "İşçi Partisi bu genel seçimi kazandı ve ben de kendisini tebrik etmek için Keir Starmer'ı aradım" diyerek, seçim yenilgisini kabul etti.

Merkez-sol bir parti olan İşçi Partisi, Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarına son verdi.

Avam Kamarası'nda çoğunluk için 326 oy gerekiyordu.

Seçim sonuçlarına ilişkin analiz, İşçi Partisi'nin 410 civarında sandalye kazanacağını gösteriyor.

Muhafazakar Parti ise aynı tahmine göre 144 sandalyede kalacak.

Eski başsavcı ve insan hakları avukatı Sir Keir, partisinin değişim getireceğine söz vererek, "Artık bunu gerçekleştirme zamanımız geldi" dedi.

Koltuğunu kaybeden eski Muhafazakar Parti bakanı Robert Buckland, bunu Sunak'ın partisi için "seçim kıyameti " olarak nitelendirdi.
Büyük İşçi zaferi 
İngiltere Avam Kamarası'nda 650 milletvekili veya parlamento üyesi var. Bunların her biri ülkenin bir yerindeki bireysel bir seçim bölgesini temsil ediyor.

BBC'nin son tahminine göre İşçi Partisi 410, Muhafazakarlar 144 ve merkezci Liberal Demokratlar 58 sandalyeye sahip olacak.

Bu arada, Brexit Partisi'nin halefi olan Reform Partisi'nin sandalye sayısı başlangıçta öngörülen 13'ten dörde düşürüldü.

İşçi Partisi'nin Avam Kamarası'nda 170 sandalyelik çoğunluk elde edeceği yönündeki son tahmin çok büyük bir rakam olsa da, bu yine de Tony Blair yönetimindeki partinin 1997 seçimlerinde elde ettiği 179 sandalyelik çoğunluğa ulaşamayacak.

Bir gün içinde yeni bir Başbakan seçilecek
İngiliz siyaseti hızlı ilerliyor; seçim sonuçları ile yeni başbakanın göreve başlaması arasında çok az zaman geçiyor.

Rishi Sunak, 24 saat içinde İngiltere'nin başbakanlık ofisi olan 10 Downing Sokağı'ndan tahliye edilecek ve Sir Keir Starmer da hemen ardından göreve başlayacak.

Ancak bir süreç var. Sunak istifasını Kral'a sunacak ve Sir Keir, normalde Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bir toplantıda yeni hükümeti kurmak üzere hükümdar tarafından resmen davet edilecek.

Keir Starmer kimdir?
Siyasete nispeten yeni girmiş sayılır.

Sir Keir, mesleki hayatına 1990'lı yıllarda avukat olarak başladı ve 2008 yılında İngiltere ve Galler'deki en kıdemli ceza savcısı olan kamu savcılığı direktörlüğüne atandı.

İlk olarak 2015 yılında Kuzey Londra'daki Holborn ve St Pancras seçim bölgesinden seçildi ve partinin 2019'daki başarısız genel seçimlerinin ardından İşçi Partisi'nin liderliğini devraldı ve Jeremy Corbyn'in sol görüşlü liderliğinden sonra "yeni bir dönem" başlatma sözü verdi.

Sir Keir, Perşembe günü aynı seçim bölgesinde yeniden seçildi ve zafer konuşmasında insanların "değişime hazır" olduğunu ve "performans siyasetine son vereceğini" söyledi.

 

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