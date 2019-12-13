İngiltere seçimlerini Muhafazakar Parti kazandı, İşçi Partisi lideri Corbyn istifa edeceğini açıkladı

Johnson, "Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit'i gerçekleştireceğiz" dedi. Oy oranı yüzde 32'de kalan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise bir sonraki seçimde partisinin başında olmayacağını açıkladı.
BBC'nin İngiltere'deki seçimde partilerin çıkaracakları milletvekili sayılarıyla ilgili son tahmini şöyle:
- Muhafazakar Parti 364
- İşçi Partisi 203
- İskoç Ulusal Partisi 49
- Liberal Demokrat Parti 11
- Plaid Cymru 4
- Yeşil Parti 1
- Diğer partiler 18
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