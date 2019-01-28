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İngiltere sıkıyönetim ilan etmeyi tartışıyor

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılması durumunda yaşanacak olası sivil itaatsizliği bastırmak için sıkıyönetim ilan edebileceği belirtildi.
İngiltere sıkıyönetim ilan etmeyi tartışıyor

Pazar günleri yayınlanan The Sunday Times gazetesi, İngiliz yetkililere dayandırdığı haberinde, anlaşmasız bir Brexit'in (İngiltere'nin AB'den ayrılması) sivil itaatsizlikle sonuçlanması halinde hükümetin sıkıyönetim ilan etme, sokağa çıkma yasağı ve hatta orduyu devreye sokma gibi bir takım önlemler üzerinde çalıştığını aktardı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu seçeneğin bulunmasına rağmen önceliklerinin olmadığını dile getirdi. Hükümetin sıkıyönetim ilan etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Hancock, "Kanunda duruyor ama hayır, şu anda hükümetimizin ana gündemi değil." dedi.

Adı belirtilmeyen bir başka kaynak da, "Öncelikli konu anlaşmasız Brexit halinde sivil itaatsizlik yaşanması. Bu durumun ölüm hatta ilaç ve gıda kıtlığına yol açması korkusu." ifadelerini kullandı.

İngiltere, 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Ancak İngiliz Parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmayı reddetti. Zamanı gittikçe daralan Theresa May yönetimi, Brüksel ile nihai mutabakata varamazsa anlaşmasız Brexit seçeneğinin hala masada olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de 2004 yılında insan yaşamını tehdit eden acil durumlarda hükümete gereken önlemleri alma yetkisi veren "Sivil Beklenmeyen Durumlar Yasası" (Civil Contingencies Act 2004) kabul edilmişti.

Gazetenin haberine göre yetkililer özellikle insan yaşamı, sağlık, güvenlik ve gıda ile ilaç teminini sağlayacak Sivil Beklenmeyen Durumlar Yasası'nın uygulanması gibi seçeneklerin pratikte uygulanabilirliğini de tartışıyor.

Söz konusu yasa, acil durumlarda çeşitli kurumların koordineli çalışmasını sağlayacak hazırlıklı olma ve hızlı bir şekilde karşılık vermeye yönelik görev ve sorumlulukların dağılımını içeriyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilaç endüstrisinin, anlaşmasız Brexit nedeniyle sınırlardaki gecikmelerden kaynaklanabilecek ilaç kıtlığını önlemek için her türlü önlemi aldığını ifade etti.

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