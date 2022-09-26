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İngiltere, Sterlin Şokuna Müdahale Edebilir

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Sterlindeki sert kayıplar nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kasım ayındaki rutin toplantısından önce faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler arttı.
İngiltere, Sterlin Şokuna Müdahale Edebilir

Sterlin haftanın ilk gününde rekor bir düşüş yaşarken İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) acil faiz artışı geleceğine ilişkin beklentiler arttı. BoE ve Hazine ise faiz artışı yapılacağına dair söylentileri henüz yalanlamadı. Sterlinin dolar karşısındaki düşüşü, İngiltere’nin para birimini tarihi düşük seviyeye çekmişti.

İngiltere'de hükümet geçtiğimiz hafta ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamıştı. Ülkede gelecek mali yılda uygulamaya girecek olan vergi indirimlerinin enflasyondaki yükselişi tetikleyebileceği tartışmaları başladı. Sky News ise bankanın gün içinde bir açıklama yapabileceğini iddia etti.

STERLİN ÇAKILMIŞTI

Sterlin yüzde 5 düşüşle 1,0327 dolara kadar gerileyerek 1985 yılında görülen dip seviyelerin de altına indi. Asya işlemlerinde görülen düşük hacimler nedeniyle düşüş sert olurken sterlin daha sonra 1,05 dolara yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Sterlinde cuma günü ve bugün yaşanan toplam kayıp yaklaşık yüzde 7 oldu. Sterlinin dolar karşısındaki günlük kaybı ise yüzde 2,9 oldu. Sterlindeki keskin düşüşün güvenli liman olarak görülen dolara destek sağlamasıyla dolar diğer başlıca apara birimleri karşısında 20 yılın zirvesine yükseldi.

SERT FAİZ ARTIŞLARI FİYATLANIYOR

Para birimindeki sert hareketliliğin ardından yatırımcıların BoE’nin kasım toplantısından önce sterlini istikrara kavuşturmak için acil bir faiz artışına gideceğine ilişkin beklentileri arttı.

Vadeli işlem piyasaları, bir hafta içinde 75 baz puan, kasıma kadar ise 150 baz puan faiz artışı yapılacağını fiyatlamaya başladı. Buna göre yüzde 2,25 seviyesinde bulunan politika faizlerinin mayısa kadar yüzde 6’ya çıkması bekleniyor.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng geçen hafta Financial Times’a verdiği röportajda, “Ben her zaman sakinim. Piyasalar her zaman hareket eder. Sakin kalmak ve uzun vadeli stratejiye odaklanmak çok önemli” demişti.

SIKILAŞMA DÖNGÜSÜ DEVAM EDİYOR

BoE geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği eylül ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükselttiğini duyurmuştu.

Böylece banka politika faizini 2008'den beri en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Banka bu yıl şubat, mart, mayıs ve haziran aylarında 25'er baz puanlık, ağustosta 50 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmişti.

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