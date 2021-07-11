İngiltere Tarihinde Bir İlk

İngiltere tarihinde ilk kez halk, Kraliçe 2. Elizabeth’in yaşadığı Buckingham Saray’nın bahçelerinde özgürce dolaşma fırsatı buldu. Bugün başlayan uygulamayla İngilizler, Buckingham Sarayı’nın bahçelerinde piknik yaptı, doyasıyla fotoğraf çekti.

İngiltere’de 9 temmuz tarihinden itibaren ziyaretçiler, ilk kez Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki evinin bahçelerinde refakatçisiz dolaşabilme imkanına sahip oldu.

YÜZYILLARDIR HÜKÜMDARIN RESMİ KONUTU

Yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümdarının resmi konutu olarak kabul edilen Buckingham Sarayı'nın inşasına 1703 yılında başlandı, iki yıl sonra ise kullanıma açıldı.

39 dönümden oluşan bahçe ise saraya 1820'de dahil edildi. Ancak, günümüze kadar Buckingham Sarayı’na, kraliyet tarafından yetkilendirilmeyen rehberlerin eşlik etmediği ziyaretçiler kabul edilmedi.

BİLETLER 16,50 STERLİNDEN SATIŞA ÇIKTI

Ancak, bu yıl Eylül ayına kadar geçerli olan 16,50 (yaklaşık 198 Türk lirası) sterlinlik bilet, turistlerin bahçeleri kendi başlarına keşfetmelerine izin verecek.

Kraliyet Koleksiyonu kurumunun yöneticisi Sally Goodsir, "Mevcut pandemi durumu nedeniyle bu yıl ne yazık ki devlet odalarını ziyarete açamadık. Ancak, bahçeyi açabilmemiz harika” dedi.

HALK PİKNİK YAPTI, BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Bununla birlikte, uygulamaya İngilizler büyük bir ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, arı kovanları ve Kraliçe Victoria ve Prens Albert'in diktiği çınar ağaçları önünde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı, çimenlerinde piknik yaptı.

PANDEMİ KRALİÇE'NİN FİNANSAL DURUMUNU VURDU

Öte yandan, geleneksel olarak, Kraliçe Elizabeth sarayda yılda üç kez bahçe partisine ev sahipliği yapıyor. Ancak, bunlar pandemi nedeniyle son iki yıldır iptal edilmek zorunda kaldı.

Aynı şekilde 1993 yılından bu yana gerçekleşen devlet odalarının yaz aylarında halka açılması da devam ettirilemedi.

MİLYONLARCA STERLİNLİK GELİR KAYBEDİLDİ

Geçen ay yetkililer, Kraliyet Ailesi'nin maddi durumunun pandemiden bir darbe aldığını ve normalde bilet satışlarından elde edilen milyonlarca sterlinlik kaybettiğini söyledi.

4,5 MİLYAR LİRALIK RESTORASYON

Buckingham Sarayı'nın elektrik tesisatı, eskiyen altyapısını yenilemek için 10 yıl sürecek 369 milyon sterlinlik (4 milyar 420 bin Türk lirası) bir onarımdan geçiyor. Kraliçe, zamanının çoğunu Londra dışındaki Windsor Şatosu'ndaki evinde geçirirken salgın sırasında restorasyon çalışmaları hızlandı.